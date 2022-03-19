Православные фундаменталисты подозревают, что Путин - Антихрист

13:44 18 марта Киев, Украина

Согласно толкованиям Книги Апокалипсиса Иоанна Богослова можно сопоставить российского президента Владимира Путина с библейским зверем и Антихристом.



У Зверя- Антихриста – Путина есть свойства трех зверей: барса (лукавство офицера КГБ), медведя (упорство борца дзюдо) и льва (высокомерие и алчное властолюбие 20-тилетнего правителя); все это вместе говорит о коварстве и жестокости.



«И поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с ним?» - говорится в книге Апокалипсиса. Иными словами - весь мир боится зверя и его дьявольской силы ядерных ракет, и ни один лидер людской или политический не хочет воевать с ним.

"И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе"., - И созданы были в великом множестве уста, оскорбляющие Господа ложью – Спутник, RT, Россия 24, Россия 1, Песков, Сурков, Соловьев, Киселев, Скабеева и так далее. И говорят они гордо и богохульно.

42 месяца тому назад в октябре 2018 года в РФ началась пенсионная реформа, чтобы наполнить средствами Фонд Благосостояния для того чтобы развязать братоубийство.



«Но один сильный Ангел вызвался, он взял камень, подобный большому жернову...».

Интерпретируем : Камень, поверженный в море жернову подобный, есть остров Змеиный, Ангел - украинский непобедимый народ.



"И схвачен был зверь и вместе с ним лжепророк, который сотворил от имени зверя знамения и обманул тех, кто получил клеймо зверя и поклонялся его изображению. И тот, и другой были брошены заживо в огненное озеро, горящее серой" . То есть, Путина схватят со всеми его пропагандистами/лжепророками, которые от его имени богохульствовали и содействовали грехопадению людей, искушая их ненавистью против ближних.



Поэтому следует ожидать окончания тех 42 месяцев пика власти зверя и его поражения вместе с его лжепророками-пропагандистами, и городом из которого они совершают беззаконие и насилие по всему миру.