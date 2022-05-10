Правительство вводит новый метод переписи населения

15:13 09 декабря Киев, Украина

Кабинет Министров Украины начал подготовку к проведению в 2030 году переписи населения Украины по реестрам.

Кроме того, правительство в ближайшее время планирует внести в Верховную Раду Украины законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О всеукраинской переписи населения".

Об этом во время пресс-конференции "Перепись населения на основе реестров в Украине: вызовы, возможности, дальнейшие шаги" заявил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов

"Переход на перепись населения по реестрам имеет ряд преимуществ и возможностей: снижение финансовых затрат, сокращение сроков проведения переписи, уменьшение сроков получения результатов переписи населения, уменьшение нагрузки на респондентов. В то же время, несмотря на преимущества введения такой переписи, есть и трудности, риски, а именно отсутствие во всех реестрах общего идентификатора, различия в концепции и определениях в различных административных реестрах, а также необходимость обеспечения конфиденциальности и безопасности этих реестров", - отметил он.

Кроме того, по его словам, ведется работа по верификации и обеспечению действительности этих реестров.

"Уже начата работа для проведения следующей переписи населения в 2030 году по реестрам. Кроме большого объема работы, по верификации и обеспечению действительности этих реестров, правительство в ближайшее время внесет в Верховную Раду Украины законопроект об изменениях Закона Украины "О всеукраинской переписи населения", которым вводится новый метод проведения Всеукраинской переписи населения - это перепись с использованием сведений, содержащихся в национальных электронных информационных ресурсах, реестрах", - добавил Немчинов.

Сообщается, что министр Кабинета Министров Украины уже подписал заявление о создании рабочей группы.

"Я подписал совместное заявление о создании рабочей группы, которая занимается разработкой комплексного проектного документа на поддержку перехода Украины от традиционной переписи к переписи по реестру в случае переписи населения и жилья в 2030 году, создание этой группы с привлечением выдающихся в мире экспертов станет весомым шагом на пути не только к проведению в Украине переписи по реестрам, но и признанию их результатов на международной арене", - подытожил он.

Добавим, что последний раз полноценная перепись населения Украины проводилась в 2001 году.