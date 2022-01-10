Правительство устранило барьер, который мешал некоторым освобожденным политзаключенным получить финпомощь

13:30 10 Январь Киев, Украина





Об этом сообщил руководитель Объединения родственников политзаключенных Кремля Игорь Котелянец со ссылкой на министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук.



Правозащитник объяснил, что пленники Кремля, которые не находились в списке СБУ, не получали материальной помощи от государства в 100 тысяч гривен.



Он отметил, что Объединение родственников политзаключенных Кремля более года выступало против такого барьера для них и адвокат Екатерина Левченко выигрывала суды против государства, в результате чего правительство в конце концов изменило свое решение о помощи пленникам Кремля.



В качестве примера таких граждан Котелянец привел украинского политзаключенного Александра Шумкова. Тот обратился в Минреинтеграцию для получения единовременной помощи, но государство ему отказало, потому что его не было в списках СБУ. Туда попадают только граждане, которых увольняют из-за обмена удержанными лицами. В то время как Шумков вышел из тюрьмы по истечении срока его незаконного заключения. Кабмин отменил норму в постановлении, согласно которому помощь от государства после освобождения могли получать только политзаключенные, которые были в списке СБУ Об этом сообщил руководитель Объединения родственников политзаключенных Кремля Игорь Котелянец со ссылкой на министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук.Правозащитник объяснил, что пленники Кремля, которые не находились в списке СБУ, не получали материальной помощи от государства в 100 тысяч гривен.Он отметил, что Объединение родственников политзаключенных Кремля более года выступало против такого барьера для них и адвокат Екатерина Левченко выигрывала суды против государства, в результате чего правительство в конце концов изменило свое решение о помощи пленникам Кремля.В качестве примера таких граждан Котелянец привел украинского политзаключенного Александра Шумкова. Тот обратился в Минреинтеграцию для получения единовременной помощи, но государство ему отказало, потому что его не было в списках СБУ. Туда попадают только граждане, которых увольняют из-за обмена удержанными лицами. В то время как Шумков вышел из тюрьмы по истечении срока его незаконного заключения.

"С тех пор начались наши уговоры министра и замминистра инициировать изменения в постановление Кабмина о помощи политзаключенным", - написал Котельнец.

В дальнейшем объединение родственников политзаключенных Кремля сопровождало дело Шумкова в суде и выиграло его.



Мы инициировали проведение общественной экспертизы работы Минреинтеграции. По результатам аналитической работы мы сформулировали требования к министерству по устранению найденных нами нарушений”, – пояснил правозащитник и добавил, что в результате ведомство приняло приказ об отмене нормы по спискам СБУ.



Напомним, по данным Минреинтеграции, по состоянию на 1 октября 2021 года 321 человек, освобожденный из российского плена в период 2014-2019 годов, межведомственная комиссия признала лишенными свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. По состоянию на октябрь этого года Минреинтеграция выплатила единовременную денежную помощь в размере 100 тысяч грн 255 гражданам.



По данным украинских правозащитных организаций, всего в тюрьмах России и временно оккупированного Крыма незаконно содержат по меньшей мере 127 человек.