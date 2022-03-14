Правительство США запретило ввоз собак из 113 стран, включая Украину

07:07 15 июня Киев, Украина

Как сообщила пресс-служба федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ), со вчерашнего дня введен запрет на ввоз собак любой породы на территорию США. Такой запрет касается 113 стран мира, включая Украину и вызван угрозой распространения бешенства.

Отмечается, что такая мера предосторожности является временной, но она необходима для обеспечения здоровья и безопасности собак, ввозимых на территорию США, а также для защиты здоровья населения от повторного попадания вируса бешенства собак в Штаты.

По данным ЦКПЗ, 6% всех собак, ввозимых на территорию США, прибывают из стран с высоким риском заражения бешенством, среди которых, в частности, Россия, Беларусь, Украина, Китай, Саудовская Аравия, Кения, Вьетнам, Перу, Ливия, Турция, Бразилия и Индия и другие.

В ведомстве признают, что США искоренили вирус собачьего бешенства в 2007 году, однако опасаются, что ввоз даже одной инфицированной собаки может привести к передаче смертельного заболевания людям, а также домашним и диким животным.

Как сообщалось, в Каховке Херсонской области полицейский застрелил одну из двух напавших на детей собак бойцовской породы.