Правительство сняло ограничения на пересечение границы людей с инвалидностью и сопровождающих

Правительство внесло очередные изменения в правила пересечения государственной границы во время военного или чрезвычайного положения. В частности новые правила касаются людей с инвалидностью, а также сопровождающих.
Об этом сообщает Министерство социальной политики.
Об этом сообщает Министерство социальной политики.
Так, правительство сняло ограничения по количеству выездов за границу для лиц с инвалидностью и сопровождавших их лиц.
Кроме того, Кабмин увеличил до семи дней срок для обращения сопроводителей в заграничное дипломатическое учреждение Украины в государстве пребывания, чтобы людей с инвалидностью взяли на консульский учет.
Известно, что пересечение государственной границы разрешено :
Кроме того, Кабмин увеличил до семи дней срок для обращения сопроводителей в заграничное дипломатическое учреждение Украины в государстве пребывания, чтобы людей с инвалидностью взяли на консульский учет.
Известно, что пересечение государственной границы разрешено :
- человеку с инвалидностью I или II группы – в сопровождении одного или обоих родителей, на иждивении которых находится такой человек; супруги/супруга, совершеннолетних сына/дочки, их супруги/супруга (при наличии документов, подтверждающих родственные связи и инвалидность);
- человеку с инвалидностью I или II группы или другому человеку, нуждающемуся в постоянном уходе, – в сопровождении постоянного наблюдателя;
- человеку с инвалидностью, которого суд признал недееспособным, – в сопровождении опекуна; если опекуна не назначили, то в сопровождении одного из совершеннолетних членов семьи;
- людям с инвалидностью или другим людям, нуждающимся в постоянном уходе, проживают в учреждениях и получают социальные услуги стационарного ухода, паллиативного ухода.
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