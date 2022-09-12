Правительство сняло ограничения на пересечение границы людей с инвалидностью и сопровождающих

12:21 12 сентября Киев, Украина





Об этом сообщает Министерство социальной политики. Правительство внесло очередные изменения в правила пересечения государственной границы во время военного или чрезвычайного положения. В частности новые правила касаются людей с инвалидностью , а также сопровождающих.Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Так, правительство сняло ограничения по количеству выездов за границу для лиц с инвалидностью и сопровождавших их лиц.



Кроме того, Кабмин увеличил до семи дней срок для обращения сопроводителей в заграничное дипломатическое учреждение Украины в государстве пребывания, чтобы людей с инвалидностью взяли на консульский учет.



Известно, что пересечение государственной границы разрешено :