Правительство поздравило разведчиков с профессиональным праздником

Военная разведка Украины находится на важной этапе развития. Благодаря сложной работе разведчиков, каждый день укрепляется система нацбезопасности, сказал глава государства.
Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
Отмечается, что во время выступления на торжествах по случаю Дня военной разведки Украины Глава государства отметил, что Главное управление разведки Министерства обороны существенно усилило возможности агентурной разведки, информационно-аналитическую деятельность, потенциал радиоэлектронной, воздушной и космической разведки.
Отмечается, что во время выступления на торжествах по случаю Дня военной разведки Украины Глава государства отметил, что Главное управление разведки Министерства обороны существенно усилило возможности агентурной разведки, информационно-аналитическую деятельность, потенциал радиоэлектронной, воздушной и космической разведки.
В торжественных мероприятиях также приняли участие: руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, его заместитель Роман Машовец, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, его первый заместитель Руслан Демченко, министр обороны Украины Андрей Таран, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Корнийчук, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Указывается, что Президент вместе с премьер-министром, главой Верховной Рады и другими участниками мероприятий также почтили память воинов-разведчиков, погибших, защищая суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.
Президент подчеркнул, что своей работой военная разведка создает положительный имидж Украины и ВСУ, противодействует российской пропаганде и доносит до иностранных дипломатических кругов и средств массовой информации правду о событиях, которые происходят в нашем государстве.
Поздравляя разведчиков с профессиональным праздником, Глава государства поблагодарил их за работу, которую они выполняют с честью ради Украины.
Поздравляя разведчиков с профессиональным праздником, Глава государства поблагодарил их за работу, которую они выполняют с честью ради Украины.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии