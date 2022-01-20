Правительство поздравило разведчиков с профессиональным праздником

17:49 07 Сентябрь Киев, Украина

Военная разведка Украины находится на важной этапе развития. Благодаря сложной работе разведчиков, каждый день укрепляется система нацбезопасности, сказал глава государства. 
 
Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Отмечается, что во время выступления на торжествах по случаю Дня военной разведки Украины Глава государства отметил, что Главное управление разведки Министерства обороны существенно усилило возможности агентурной разведки, информационно-аналитическую деятельность, потенциал радиоэлектронной, воздушной и космической разведки.

В торжественных мероприятиях также приняли участие: руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, его заместитель Роман Машовец, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, его первый заместитель Руслан Демченко, министр обороны Украины Андрей Таран, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Корнийчук, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
фото: Зеленский, Шмыгаль и Разумков на праздновании Дня военной разведки
Указывается, что Президент вместе с премьер-министром, главой Верховной Рады и другими участниками мероприятий также почтили память воинов-разведчиков, погибших, защищая суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.
"Седьмой год мы ведем противостояние с врагом, действия которого сложно прогнозировать. Именно поэтому так важна добытая вами информация. Своевременная и, главное, - достоверная. От нее зависит не только принятия важных политических решений, но и жизнедеятельность всего государственного механизма. Без вас наше государство, говорю откровенно, является слепым, глухим и почти бессильным", - отметил Глава государства.
Президент подчеркнул, что своей работой военная разведка создает положительный имидж Украины и ВСУ, противодействует российской пропаганде и доносит до иностранных дипломатических кругов и средств массовой информации правду о событиях, которые происходят в нашем государстве.

Поздравляя разведчиков с профессиональным праздником, Глава государства поблагодарил их за работу, которую они выполняют с честью ради Украины.
"Только совместными усилиями мы сможем остановить тяжелую и страшную для нашей страны войну и обеспечить восстановление территориальной целостности Украины. В этот торжественный день я желаю всему личному составу, ветеранам военной разведки и вашим семьям крепкого здоровья, мира, любви, несокрушимой веры в нашу победу и светлое будущее Украины", - отметил Президент.