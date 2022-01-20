Правительство поздравило разведчиков с профессиональным праздником

17:49 07 Сентябрь Киев, Украина

Военная разведка Украины находится на важной этапе развития. Благодаря сложной работе разведчиков, каждый день укрепляется система нацбезопасности, сказал глава государства.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.



Отмечается, что во время выступления на торжествах по случаю Дня военной разведки Украины Глава государства отметил, что Главное управление разведки Министерства обороны существенно усилило возможности агентурной разведки, информационно-аналитическую деятельность, потенциал радиоэлектронной, воздушной и космической разведки.





В торжественных мероприятиях также приняли участие: руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак , его заместитель Роман Машовец, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, его первый заместитель Руслан Демченко, министр обороны Украины Андрей Таран, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Корнийчук, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Указывается, что Президент вместе с премьер-министром, главой Верховной Рады и другими участниками мероприятий также почтили память воинов-разведчиков, погибших, защищая суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

"Седьмой год мы ведем противостояние с врагом, действия которого сложно прогнозировать. Именно поэтому так важна добытая вами информация. Своевременная и, главное, - достоверная. От нее зависит не только принятия важных политических решений, но и жизнедеятельность всего государственного механизма. Без вас наше государство, говорю откровенно, является слепым, глухим и почти бессильным", - отметил Глава государства.

Президент подчеркнул, что своей работой военная разведка создает положительный имидж Украины и ВСУ, противодействует российской пропаганде и доносит до иностранных дипломатических кругов и средств массовой информации правду о событиях, которые происходят в нашем государстве.



Поздравляя разведчиков с профессиональным праздником, Глава государства поблагодарил их за работу, которую они выполняют с честью ради Украины.