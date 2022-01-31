Правительство планирует обновление зданий ВУЗов

40% всей энергии необходимы для обеспечения жилых и бюджетных зданий. Такое же количество нужно и для промышленности. Следовательно, столь значительные объемы обременительны для государства и населения, в целом.
Однако ряд ВУЗов Украины получат шанс восстановиться, благодаря финансированию на термомодернизацию, предусмотренную проектом «Высшее образование Украины».
Одно из направлений указанного проекта – улучшение энергоэффективности зданий и дальнейшее уменьшение эксплуатационных расходов.
В общей сложности для реализации плана предусмотрено 160 миллионов евро, из которых 120 миллионов – выдаст ЕИБ (Европейский инвестиционный банк), а остальную часть предоставят Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО) и Фонд восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (фонд E5P).
Известно, что данная программа ориентирована в первую очередь на теплоизоляцию зданий и модернизацию систем отопления, будут установлены современные вентиляционные системы, индивидуальные тепловые подстанции, светодиодные светильники, а также планируется внедрение системы энергоменеджмента.
Кроме этого, в ВУЗах хотят улучшить условия с помощью модернизации функциональности зданий, комфорта, обеспечить устойчивый эффект после внедрения энергоэффективности.
В настоящий момент правительство намерено обеспечить соответствующими нормами шесть ВУЗов, в числе которых 86 зданий. На это пока ЕИБ выделил 49 миллионов евро. На данный момент ведется подготовка к работам и составление документации, в частности, по предстоящим тендерам для выбора подрядчиков.
Следующий этап предусматривает реконструкцию еще восьми ВУЗов и их 64 зданий.
«Комплексная термомодернизация зданий является необходимой для системы образования в Украине. Из-за значительного роста цен на энергоносители заведения вынуждены тратить на коммунальные платежи средства, которые можно было бы использовать на основную деятельность при снижении энергопотребления», — объяснил заместитель министра образования и науки.
По своей сути, как заявляют в Министерстве, этот проект должен стать первым в истории со столь масштабной комплексной термомодернизацией зданий. Если говорить об экономии в будущем, то ожидается, что это составит порядка 3,5 миллионов евро каждый год. Более того, при росте цен на газ, экономия будет только расти, а счета университеты по меньшим тарифам начнут получать уже сразу после термомодернизации.
Однако ряд ВУЗов Украины получат шанс восстановиться, благодаря финансированию на термомодернизацию, предусмотренную проектом «Высшее образование Украины».
Одно из направлений указанного проекта – улучшение энергоэффективности зданий и дальнейшее уменьшение эксплуатационных расходов.
В общей сложности для реализации плана предусмотрено 160 миллионов евро, из которых 120 миллионов – выдаст ЕИБ (Европейский инвестиционный банк), а остальную часть предоставят Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО) и Фонд восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (фонд E5P).
Известно, что данная программа ориентирована в первую очередь на теплоизоляцию зданий и модернизацию систем отопления, будут установлены современные вентиляционные системы, индивидуальные тепловые подстанции, светодиодные светильники, а также планируется внедрение системы энергоменеджмента.
Кроме этого, в ВУЗах хотят улучшить условия с помощью модернизации функциональности зданий, комфорта, обеспечить устойчивый эффект после внедрения энергоэффективности.
В настоящий момент правительство намерено обеспечить соответствующими нормами шесть ВУЗов, в числе которых 86 зданий. На это пока ЕИБ выделил 49 миллионов евро. На данный момент ведется подготовка к работам и составление документации, в частности, по предстоящим тендерам для выбора подрядчиков.
Следующий этап предусматривает реконструкцию еще восьми ВУЗов и их 64 зданий.
«Комплексная термомодернизация зданий является необходимой для системы образования в Украине. Из-за значительного роста цен на энергоносители заведения вынуждены тратить на коммунальные платежи средства, которые можно было бы использовать на основную деятельность при снижении энергопотребления», — объяснил заместитель министра образования и науки.
По своей сути, как заявляют в Министерстве, этот проект должен стать первым в истории со столь масштабной комплексной термомодернизацией зданий. Если говорить об экономии в будущем, то ожидается, что это составит порядка 3,5 миллионов евро каждый год. Более того, при росте цен на газ, экономия будет только расти, а счета университеты по меньшим тарифам начнут получать уже сразу после термомодернизации.
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