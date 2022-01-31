Правительство планирует обновление зданий ВУЗов

09:45 31 Январь Киев, Украина

40% всей энергии необходимы для обеспечения жилых и бюджетных зданий. Такое же количество нужно и для промышленности. Следовательно, столь значительные объемы обременительны для государства и населения, в целом.



Однако ряд ВУЗов Украины получат шанс восстановиться, благодаря финансированию на термомодернизацию, предусмотренную проектом «Высшее образование Украины».



Одно из направлений указанного проекта – улучшение энергоэффективности зданий и дальнейшее уменьшение эксплуатационных расходов.



В общей сложности для реализации плана предусмотрено 160 миллионов евро, из которых 120 миллионов – выдаст ЕИБ (Европейский инвестиционный банк), а остальную часть предоставят Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО) и Фонд восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (фонд E5P).



Известно, что данная программа ориентирована в первую очередь на теплоизоляцию зданий и модернизацию систем отопления, будут установлены современные вентиляционные системы, индивидуальные тепловые подстанции, светодиодные светильники, а также планируется внедрение системы энергоменеджмента.



Кроме этого, в ВУЗах хотят улучшить условия с помощью модернизации функциональности зданий, комфорта, обеспечить устойчивый эффект после внедрения энергоэффективности.



В настоящий момент правительство намерено обеспечить соответствующими нормами шесть ВУЗов, в числе которых 86 зданий. На это пока ЕИБ выделил 49 миллионов евро. На данный момент ведется подготовка к работам и составление документации, в частности, по предстоящим тендерам для выбора подрядчиков.



Следующий этап предусматривает реконструкцию еще восьми ВУЗов и их 64 зданий.



«Комплексная термомодернизация зданий является необходимой для системы образования в Украине. Из-за значительного роста цен на энергоносители заведения вынуждены тратить на коммунальные платежи средства, которые можно было бы использовать на основную деятельность при снижении энергопотребления», — объяснил заместитель министра образования и науки.



По своей сути, как заявляют в Министерстве, этот проект должен стать первым в истории со столь масштабной комплексной термомодернизацией зданий. Если говорить об экономии в будущем, то ожидается, что это составит порядка 3,5 миллионов евро каждый год. Более того, при росте цен на газ, экономия будет только расти, а счета университеты по меньшим тарифам начнут получать уже сразу после термомодернизации.