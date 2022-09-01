Правительство назначило Уполномоченного по делам ЕСПЧ

12:10 01 сентября Киев, Украина

Кабинет министров Украины назначил новой Уполномоченной по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Маргариту Сокоренко.



Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.



До этого она была заместителем директора департамента – начальника Управления представительства государства по межгосударственным делам в Секретариате Уполномоченного по делам ЕСПЧ.



Предыдущую Уполномоченную по делам ЕСПЧ уволили почти год назад.



Напомним, что с сегодняшнего дня Европейский суд по правам человека в отдельных аспектах работы возвращается в обычный порядок с жалобами по Украине. С 1 сентября в ЕСПЧ пообещали возобновить переписку с заявителями, "насколько это возможно". Общую информацию заявители смогут найти на сайте суда.



Кроме того, возобновят рассмотрение дел, а для уже находящихся на рассмотрении дел установят новые временные ограничения, учитывая, насколько это возможно, возможности сторон для эффективного реагирования.