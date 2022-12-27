Правительство может разрешить мужчинам с "бронью" от призыва выезжать за границу

14:24 27 декабря Киев, Украина

Власти готовят изменения в законодательство о бронировании сотрудников от призыва, которые будут предусматривать разрешение на выезд за границу во время военного положения.



Об этом рассказала министр экономики Юлия Свириденко в интервью Forbes.

"С учетом проекта нового постановления о бронировании, отдельная процедура "командировки" потеряла смысл, потому что забронированные лица смогут беспрепятственно пересекать границу при наличии необходимых документов", — пояснила Свириденко

Министр отметила, что новый проект по бронированию уже находится на согласовании в Кабмине. В то же время финальное решение будет оставаться за Минобороны и Генштабом, подчеркнула Свириденко.

"Не может быть другой позиции, потому что в стране продолжается война. У нас не стоит задача разрешить выезжать всем, наша задача – помочь работающему бизнесу выехать за границу для заключения новых контрактов, соглашений, участия в выставках и т.д.", — пояснила она.

Под новые критерии бронирования подпадают сотрудники работающие в государственном секторе, предприятия, выполняющие мобилизационные задачи, производящие продукцию для ВСУ и имеющие критически важное значение для экономики.