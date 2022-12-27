Правительство может разрешить мужчинам с "бронью" от призыва выезжать за границу
14:24 27 декабря Киев, Украина
Власти готовят изменения в законодательство о бронировании сотрудников от призыва, которые будут предусматривать разрешение на выезд за границу во время военного положения.
Об этом рассказала министр экономики Юлия Свириденко в интервью Forbes.
"С учетом проекта нового постановления о бронировании, отдельная процедура "командировки" потеряла смысл, потому что забронированные лица смогут беспрепятственно пересекать границу при наличии необходимых документов", — пояснила Свириденко
Министр отметила, что новый проект по бронированию уже находится на согласовании в Кабмине. В то же время финальное решение будет оставаться за Минобороны и Генштабом, подчеркнула Свириденко.
"Не может быть другой позиции, потому что в стране продолжается война. У нас не стоит задача разрешить выезжать всем, наша задача – помочь работающему бизнесу выехать за границу для заключения новых контрактов, соглашений, участия в выставках и т.д.", — пояснила она.
Под новые критерии бронирования подпадают сотрудники работающие в государственном секторе, предприятия, выполняющие мобилизационные задачи, производящие продукцию для ВСУ и имеющие критически важное значение для экономики.
"С учетом того, что этот вопрос важен, чувствительный и дискуссионный, он нуждается в согласовании позиций и нахождении баланса всех заинтересованных сторон. Сейчас эта дискуссия в самом разгаре. Как только будет согласована позиция, Министерство экономики выйдет с соответствующей коммуникацией", — добавила Свириденко.
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