Правительство изменило правила введения зон карантина

Кабинет Министров Украины изменил правила введения карантинных зон, теперь "зеленая" и "желтая" зоны будут вводиться сразу на всей территории страны.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Отмечается, что "оранжевая" и "красная" зоны по-прежнему будут вводиться в отдельных областях, в зависимости от эпидемической ситуации там.
В "желтой" зоне вся территория страны может оказаться, если в течение трех дней подряд на всей территории будет фиксироваться один из признаков:
- количество выявленных новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней - более чем 75;
- коэффициент выявления случаев COVID-19 (методом ПЦР и экспресс-теста на определение антигена) - более 4 процентов;
- количество тестирований методом ПЦР и экспресс-теста на определение антигена в течение последних семи дней на 100 тысяч населения - менее 300;
- наличие оснований для установления "красного" уровня эпидемической опасности на территории по крайней мере одного региона.
"Желтый" уровень эпидемической безопасности будет вводить госкомиссия ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения.
В случае введения "желтого" уровня на всей территории страны будут вводиться следующие ограничения, как обязательный масочный режим и социальная дистанция; проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. метра площади здания или территории; заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест, заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров.
Если ситуация нормализуется и будет сохраняться в течение 7 дней подряд, то страна вернется в "зеленую" зону.
Как сообщалось ранее, Кабмин продлил карантин до осени и ослабил ограничения.
В случае введения "желтого" уровня на всей территории страны будут вводиться следующие ограничения, как обязательный масочный режим и социальная дистанция; проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. метра площади здания или территории; заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест, заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров.
Если ситуация нормализуется и будет сохраняться в течение 7 дней подряд, то страна вернется в "зеленую" зону.
Как сообщалось ранее, Кабмин продлил карантин до осени и ослабил ограничения.
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