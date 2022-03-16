Правительство изменило правила введения зон карантина

17:28 16 июня Киев, Украина

Кабинет Министров Украины изменил правила введения карантинных зон, теперь "зеленая" и "желтая" зоны будут вводиться сразу на всей территории страны.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.



Отмечается, что "оранжевая" и "красная" зоны по-прежнему будут вводиться в отдельных областях, в зависимости от эпидемической ситуации там.



В "желтой" зоне вся территория страны может оказаться, если в течение трех дней подряд на всей территории будет фиксироваться один из признаков:

количество выявленных новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней - более чем 75;

коэффициент выявления случаев COVID-19 (методом ПЦР и экспресс-теста на определение антигена) - более 4 процентов;

количество тестирований методом ПЦР и экспресс-теста на определение антигена в течение последних семи дней на 100 тысяч населения - менее 300;

наличие оснований для установления "красного" уровня эпидемической опасности на территории по крайней мере одного региона.