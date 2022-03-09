Правила получения автономеров могут измениться - детали

Министерство Внутренних Дел хочет ввести новый порядок оформления автономеров, если ВР его утвердит, у автолюбителей появятся новые сложности и преимущества.
Замминистра внутренних дел Сергей Гончаров рассказал, что предлагается выдавать в сервисном центре МВД только свидетельство о регистрации авто.
Номера на автомобиль владельцу придется заказывать отдельно на одном из предприятий, которые получат право на изготовление номерных знаков.
Среди преимущества нововведения – автомобилисты смогут выбирать себе любые свободные комбинации цифр, а не только те, которые есть в наличии в сервисном центре МВД.
Кроме того, действующая система заказа автономеров экономически невыгодная. К тому же, новый порядок поможет привлечь малый и средний бизнес.
Для помощи автомобилистам в Украине запустили новый сервис, с помощью которого в режиме онлайн можно проверить водительские права и открытые категории при найме сотрудников на работу или при сдаче транспортного средства в аренду.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии