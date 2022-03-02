Правила детской безопасности в Интернете - советы киберполиции

20:11 01 Июнь Киев, Украина

Каждый пользователь интернета , независимо от возраста, так же как и в реальной жизни рискует пострадать от преступления, однако дети более подвержены рискам. Ко Дню защиты детей киберполиция напомнила о правилах детской безопасности в Интернете.



Об этом сообщает Нацполиция.

"К Международному дню защиты детей киберполиция напоминает об основных правилах кибергигиены и дает советы родителям, как обезопасить своих чад от действий киберзлоумышленников. Интернет - это необъятный простор для работы, учебы и развлечений людей всех возрастов. Однако риск пострадать от преступления в сети не меньше, чем в реальной жизни", - говорится в сообщении.

Детям всегда следует помнить: информацию, которая попала в Интернет, очень сложно, а порой и вообще невозможно удалить, отметили в полиции.

"Поэтому прежде чем опубликовать сообщение в социальной сети, комментарий на форуме или оставить сообщение на сайте, стоит воспользоваться "правилом билборда" - представить, что эта информация находится на большом билборде возле школы, и подумать, комфортно ли будет, что ее все увидят", - советуют киберполицейские.

Личные данные нужно хранить в секрете. Особенно это касается адреса, номера мобильного телефона, банковских данных родителей. К новым знакомствам в Интернете следует относиться осторожно, ведь злоумышленники могут выдавать себя за приветливых сверстников и втираться в доверие, преследуя собственные интересы.



Родителям не стоит запрещать детям заводить собственные аккаунты в соцсетях. Вместо этого необходимо сформировать тактику поведения в виртуальном пространстве.

"Обучайте детей не сообщать посторонним личные данные, не пересылать в мессенджерах фото документов, а в случае, если кто-то спрашивает у них такую информацию, научите сообщать об этом вам. Объясняйте детям об опасности создания интимных фотографий. Расскажите о мошенниках в Интернете. Стоит научить детей разумно относиться к сообщениям о помощи - финансовой или физической", - отмечают в Нацполиции.

Также в полиции советуют научить детей не переходить по сомнительным гиперссылкам, ведь за ними может скрываться фишинговый, мошеннический сайт или вирус.



Правоохранители Киевской области накануне Дня защиты детей приняли в ряды полиции двухлетнего мальчика, которого спасли больше месяца назад.



В ведомстве напомнили, что больше месяца назад мальчик потерялся и всю ночь бродил по лесам и полям вблизи своего села. К его поискам были привлечены все силы и средства полиции Киевщины, спецназовцы, нацгвардейцы.