Правила детской безопасности в Интернете - советы киберполиции

Каждый пользователь интернета, независимо от возраста, так же как и в реальной жизни рискует пострадать от преступления, однако дети более подвержены рискам. Ко Дню защиты детей киберполиция напомнила о правилах детской безопасности в Интернете.
Об этом сообщает Нацполиция.
Детям всегда следует помнить: информацию, которая попала в Интернет, очень сложно, а порой и вообще невозможно удалить, отметили в полиции.
Личные данные нужно хранить в секрете. Особенно это касается адреса, номера мобильного телефона, банковских данных родителей. К новым знакомствам в Интернете следует относиться осторожно, ведь злоумышленники могут выдавать себя за приветливых сверстников и втираться в доверие, преследуя собственные интересы.
Родителям не стоит запрещать детям заводить собственные аккаунты в соцсетях. Вместо этого необходимо сформировать тактику поведения в виртуальном пространстве.
Также в полиции советуют научить детей не переходить по сомнительным гиперссылкам, ведь за ними может скрываться фишинговый, мошеннический сайт или вирус.
Правоохранители Киевской области накануне Дня защиты детей приняли в ряды полиции двухлетнего мальчика, которого спасли больше месяца назад.
В ведомстве напомнили, что больше месяца назад мальчик потерялся и всю ночь бродил по лесам и полям вблизи своего села. К его поискам были привлечены все силы и средства полиции Киевщины, спецназовцы, нацгвардейцы.
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