Правила безопасного пользования соцсетями - советы киберполиции

14:53 30 июня Киев, Украина

Во Всемирный день соцсетей, который ежегодно отмечают 30 июня, в киберполиции рассказали, какие существуют схемы мошенничества и как не стать их жертвой.

Об этом в Фейсбуке сообщила Национальная полиция.