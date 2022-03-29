Правила безопасного пользования соцсетями - советы киберполиции

Во Всемирный день соцсетей, который ежегодно отмечают 30 июня, в киберполиции рассказали, какие существуют схемы мошенничества и как не стать их жертвой.
Об этом в Фейсбуке сообщила Национальная полиция.
Как говорится в сообщении, "кроме множества возможностей и преимуществ, существует ряд угроз, связанных с использованием соцсетей. В частности, зачастую злоумышленники действуют по схеме "друг просит в долг". В таком случае, сломав аккаунт пользователя, мошенники рассылают просьбы о займе, пополнении мобильного счета. Иногда размещают информацию о фейковых сборах денег на лечение. Если друзья просят деньги через соцсеть, стоит позвонить и проверить информацию".
Также распространенной является продажа несуществующих товаров в соцсетях. Как правило, отметили в киберполиции, в таких случаях аферисты требуют предоплату за товар, однако после получения денег блокируют покупателей.
Хакеры в соцсетях могут распространять фишинговые ссылки, в частности, для сбора информации о банковских картах и последующего присвоения денег, а также получения авторизационных данных аккаунтов.
Для безопасного использования соцсетей киберполиция советует:
- не пренебрегать двухфакторной аутентификацией - это лучшая защита для интернет-аккаунтов;
- использовать сложный пароль, разный для каждой соцсети;
- не заходить в аккаунты с чужих устройств;
- никогда не пересылать частные фото или фотокопии документов: в случае взлома эти данные окажутся у злоумышленников;
- не переходить по сомнительным гиперссылками;
- не распространять противоправный контент;
- для онлайн-шоппинга использовать проверенные ресурсы и отдавать предпочтение наложенному платежу.
Также стоит помнить, что представители соцсети никогда не будут писать в личные сообщения, а только на почту, указанную при регистрации.
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