Пожары на Луганщине квалифицируют как ЧС

Реальной угрозы дальнейшего распространения огня эксперты не видят
Лесные пожары в Луганской области признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня. Соответствующее решение утвердила региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной государственной администрации.
По словам главы области Сергея Гайдая, трагедия имеет потенциал получить статус ЧС государственного уровня.
Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной государственной администрации.
По словам главы области Сергея Гайдая, трагедия имеет потенциал получить статус ЧС государственного уровня.
Впрочем, руководитель региональной ГСЧС Михаил Пшик заверил, что реальной угрозы распространения пожара эксперты не видят. По его словам, охрана леса постоянно обходит территорию и контролирует ситуацию.
Напомним! Позавчера в Луганской области вспыхнул лес. Высокая температура воздуха и сильные ветра способствовали быстрому перемещению огня.
В результате были уничтожены десятки домов, есть погибшие и пострадавшие.
Полиция рассматривает три версии возникновения пожара в Луганской области.
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