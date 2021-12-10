Пожары на Луганщине квалифицируют как ЧС

08:02 09 Июль Киев, Украина

Реальной угрозы дальнейшего распространения огня эксперты не видят
 
Лесные пожары в Луганской области признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня. Соответствующее решение утвердила региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной государственной администрации.

По словам главы области Сергея Гайдая, трагедия имеет потенциал получить статус ЧС государственного уровня.

"Пожар на территории Северодонецкого и Новоайдарского лесоохотничьих хозяйств предварительно классифицирован как чрезвычайная ситуация регионального уровня природного характера с угрозой распространения и приобретения признаков чрезвычайной ситуации государственного уровня", - заявил глава ОГА.
Впрочем, руководитель региональной ГСЧС Михаил Пшик заверил, что реальной угрозы распространения пожара эксперты не видят. По его словам, охрана леса постоянно обходит территорию и контролирует ситуацию.
 
Напомним! Позавчера в Луганской области вспыхнул лес. Высокая температура воздуха и сильные ветра способствовали быстрому перемещению огня.
 
В результате были уничтожены десятки домов, есть погибшие и пострадавшие.
 
Полиция рассматривает три версии возникновения пожара в Луганской области.
"Выдвинуты три версии. Среди основных причин возгорания - погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог", - заявил представитель полиции.