15:57 05 августа Киев, Украина

Обнаруженного 4 августа в одном из искусственно образованных озер крокодила , сегодня вытащили мертвым.



Об этом сообщил заместитель начальника отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области Виталий Байдаров.



"Да, это правда. Поступила информация от местных органов власти о том, что двое отдыхающих сообщили, что они видели крокодила в водоеме, который образовался на месте бывшего песчаного карьера", - рассказал Байдаров.



По его словам, место, где видели крокодила, - озеро, заросшее камышом. Как отметил Байдаров, свидетели рассказали, что когда они заметили крокодила, тот ел утку.



Вчера правоохранители осмотрели озеро и обнаружили, что из воды торчит морда крокодила. Длина животного - около полутора метров. На данный момент территорию охраняют шесть полицейских. Местные власти и правоохранители решают, каким образом действовать дальше, как поймать животное. Также пока никто не заявил о том, что у него пропал крокодил, добавил Байдаров.

Сeгoдня рептилию удалось извлечь из озера – в oпepaции учacтвoвaли мecтнaя пoлиция и coтpудники кoммунaльнoй aвapийнo-cпacaтeльнoй cлужбы.



Kpoкoдил oкaзaлcя нe пoлутopaмeтpoвым, кaк этo cпepвa oпpeдeлили нa взгляд, a длиннoй пoчти в двa мeтpa – peптилия тaкoгo paзмepa впoлнe мoжeт нaнecти вpeд чeлoвeку.