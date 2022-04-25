Появился чат-бот для контроля закупок лекарств медучреждениями

18:46 25 ноября Киев, Украина

Для противодействия коррупции в медицинских учреждениях, общественная организация "Антикоррупционный штаб" запустила чат-бот с забавным названием "Медсестра Иванка".

По заверениям представителей организации с его помощью можно быстро проверить, какие медицинские средства закупила та или иная больница Украине.



Благодаря чат-боту есть возможность:

подписаться на любое медучреждение и получать обновления по ее закупкам;

оставлять жалобы или сообщения о коррупции в медучреждениях;

узнавать статистику заболеваемости в любом уголке Украины;

узнавать о товарах, которые закупают больницы Украины, и их ценах.

В организации отметили, что бот обновляется в режиме реального времени и является полностью бесплатным.