Появился чат-бот для контроля закупок лекарств медучреждениями

Для противодействия коррупции в медицинских учреждениях, общественная организация "Антикоррупционный штаб" запустила чат-бот с забавным названием "Медсестра Иванка".
По заверениям представителей организации с его помощью можно быстро проверить, какие медицинские средства закупила та или иная больница Украине.
Благодаря чат-боту есть возможность:
Благодаря чат-боту есть возможность:
- подписаться на любое медучреждение и получать обновления по ее закупкам;
- оставлять жалобы или сообщения о коррупции в медучреждениях;
- узнавать статистику заболеваемости в любом уголке Украины;
- узнавать о товарах, которые закупают больницы Украины, и их ценах.
В организации отметили, что бот обновляется в режиме реального времени и является полностью бесплатным.
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