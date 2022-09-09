Повышения минимальной заработной платы на 2023 год не запланировано

07:55 09 сентября Киев, Украина

В следующем году правительство не планирует увеличивать минимальную заработную плату: минимальная заработная плата в 2023 году будет на уровне декабря 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

В условиях военного положения приоритетом государственного бюджета на следующий год станет сектор безопасности и обороны, а также обеспечение всех социальных обязательств государства, сообщают в Минфине.

По словам заместителя министра Романа Ермоличева, в следующем году расходы на пенсионное и социальное обеспечение не уменьшаются, а некоторые будут увеличены.

“Около 5,5 млрд грн будут заложены на обеспечение жильем ветеранов войны, ведь эта категория граждан крайне важна. Также будет обеспечена своевременная выплата пенсий, социальных пособий, выплаты заработных плат медикам и педагогам. Минимальная заработная плата будет на уровне декабря этого года”, - подчеркнул Ермоличев.

Замминистра отметил, что медицина также остается приоритетом финансирования на следующий год, и сейчас продолжаются обсуждения с Национальной службой здоровья и Минздрава по поводу остатков средств, находящихся на счетах поставщиков медицинских услуг. Планируется корректировка программы медгарантий, но основные медицинские услуги будут финансово обеспечены.

Кроме того, при обсуждении основных аспектов проекта госбюджета на 2023 год были подняты вопросы финансирования расходов на культуру и искусство, увеличение финансирования угольной промышленности, выплаты заработных плат в сфере здравоохранения.

Напомним, согласно опросу, треть украинцев потеряли работу из-за войны.