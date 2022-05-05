Потрясла самого Пикассо: Google посвятил дудл знаменитой украинской художнице

17:08 07 декабря Киев, Украина

Сегодня, 7 декабря, ровно 120 лет назад родилась знаменитая украинская художница Екатерина Белокур, в честь этого поисковая система Google выпустила дудл

Работы Белокур в свое время потрясли даже одного из величайших художников XX века Пабло Пикассо.

Также на тематической картинке можно увидеть саму Екатерину Белокур - художница с кисточкой и красками стоит у мольберта.

Екатерина Белокур – виртуоз-самоучка, получившая международную известность своими детализированными и яркими картинами. В них она особое внимание уделяет цветам. Благодаря мужественной преданности ремеслу, украинская художница преодолела большие трудности и получила признание во всем мире.