Потребление электричества из-за погоды растет, в энергосистеме — дефицит

Потребление электроэнергии в Украине продолжает расти из-за похолодания. В энергосистеме сохраняется значительный дефицит. Также несколько блоков тепловых электростанций выведены в ремонт по технологическим причинам.
Об этом утром 31 января сообщает НЭК Укрэнерго. Из-за российских атак производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.
Об этом утром 31 января сообщает НЭК Укрэнерго. Из-за российских атак производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.
На утро 31 января превышение лимитов не зафиксировано, аварийные отключения не применяют.
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