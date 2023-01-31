Потребление электричества из-за погоды растет, в энергосистеме — дефицит

12:13 31 января Киев, Украина





Об этом утром 31 января сообщает НЭК Потребление электроэнергии в Украине продолжает расти из-за похолодания. В энергосистеме сохраняется значительный дефицит. Также несколько блоков тепловых электростанций выведены в ремонт по технологическим причинам.Об этом утром 31 января сообщает НЭК Укрэнерго . Из-за российских атак производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

"Ко всем облэнерго доведены лимиты потребления, действующие в течение суток. Напоминаем, каждый облэнерго (перечень здесь ) в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доказанного лимита", - добавили в НЭК.

На утро 31 января превышение лимитов не зафиксировано, аварийные отключения не применяют.