Потребление электричества из-за погоды растет, в энергосистеме — дефицит

12:13 31 января Киев, Украина

Потребление электроэнергии в Украине продолжает расти из-за похолодания. В энергосистеме сохраняется значительный дефицит. Также несколько блоков тепловых электростанций выведены в ремонт по технологическим причинам.

Об этом утром 31 января сообщает НЭК Укрэнерго. Из-за российских атак производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.
"Ко всем облэнерго доведены лимиты потребления, действующие в течение суток. Напоминаем, каждый облэнерго (перечень здесь ) в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доказанного лимита", - добавили в НЭК.
На утро 31 января превышение лимитов не зафиксировано, аварийные отключения не применяют.
"Но, учитывая тенденцию роста потребления, есть опасность превышения лимитов в регионах и применение ограничений", — добавили в Укрэнерго.