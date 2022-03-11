Потерянный паспорт в результате войны заменит новая услуга в "Дии"

В приложении "Дия" появилась новая услуга - "еДокумент" - это цифровое удостоверение на период военного времени в случае потери документов.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на сайте Кабмина.
Чтобы "еДокумент" появился в "Дие", необходимо обновить приложение.
"еДокумент" будет содержать всю необходимую информацию и QR-код для подтверждения личности. Это поможет украинцам, которые в результате потеряли документы, удостоверять при необходимости свою личность.
Напомним, как анонсировали в правительстве, новый документ будет очень гибкий: будет содержать паспортные данные, ИНН, а также по возможности фото. Его будут признавать органы государственной власти, нацполиция, военные на блокпостах.
Чтобы "еДокумент" появился в "Дие", необходимо обновить приложение.
"еДокумент" будет содержать всю необходимую информацию и QR-код для подтверждения личности. Это поможет украинцам, которые в результате потеряли документы, удостоверять при необходимости свою личность.
Напомним, как анонсировали в правительстве, новый документ будет очень гибкий: будет содержать паспортные данные, ИНН, а также по возможности фото. Его будут признавать органы государственной власти, нацполиция, военные на блокпостах.
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