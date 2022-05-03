Потери среди гражданских лиц приближаются к 3200 человек - ООН

09:06 03 мая Киев, Украина

C 24 февраля 2022 года, когда рф вторглась в Украину, до полуночи 1 мая 2022 года зафиксироваго 6469 случаев гибели или ранения гражданских лиц: 3153 погибших и 3316 раненых.

Из 3153 погибших: 1115 мужчин, 722 женщины, 71 девочка и 83 мальчика, а также 72

ребенка и 1090 взрослых, пол которых пока не удалось установить

ребенка и 1090 взрослых, пол которых пока не удалось установить Из 3316 раненых: 395 мужчин, 324 женщины, 69 девочек и 80 мальчиков, а также 170

детей и 2278 взрослых, пол которых пока не удалось установить

Причиной большей части случаев гибели или ранений мирных жителей стало применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.