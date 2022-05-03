Потери среди гражданских лиц приближаются к 3200 человек - ООН

C 24 февраля 2022 года, когда рф вторглась в Украину, до полуночи 1 мая 2022 года зафиксироваго 6469 случаев гибели или ранения гражданских лиц: 3153 погибших и 3316 раненых.
- Из 3153 погибших: 1115 мужчин, 722 женщины, 71 девочка и 83 мальчика, а также 72
ребенка и 1090 взрослых, пол которых пока не удалось установить
- Из 3316 раненых: 395 мужчин, 324 женщины, 69 девочек и 80 мальчиков, а также 170
детей и 2278 взрослых, пол которых пока не удалось установить
Причиной большей части случаев гибели или ранений мирных жителей стало применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.
УВКПЧ ООН считает, что реальные цифры значительно выше, поскольку многие сообщения из мест где идут активные боевые действия и на временно оккупированных территориях по-прежнему требуют дополнительного подтверждения. Это относится, например, к таким населенным пунктам как Мариуполь (Донецкая область), Изюм (Харьковская область), и Попасная (Луганская область), где, по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц.
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