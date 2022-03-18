Потери российской армии в войне против Украины - колоссальны, - The New York Times

09:10 17 марта Киев, Украина

Россия за три недели войны в Украине уже потеряла более семи тысяч военнослужащих, что больше, чем количество американских военных, убитых за 20 лет в Ираке и Афганистане. Об этом пишет издание The New York Times.



По словам американских официальных лиц, это потрясающее количество убитых всего за три недели боев имеет последствия для боеспособности российских подразделений, включая солдат в танковых соединениях.



Чиновники Пентагона говорят, что 10-процентный уровень потерь, включая убитых и раненых, для одного подразделения делает его неспособным выполнять боевые задания.



Сейчас, когда в Украине участвует более 150 тыс. российских военнослужащих, российские потери составляют примерно от 14 до 21 тыс. солдат.



По словам представителей Украины, НАТО и России, российские военные также потеряли в бою не менее трех генералов. В Пентагоне говорят, что растущее число убитых на войне может разрушить волю до продолжения боевых действий у российских военнослужащих. Уже сейчас моральный дух русских солдат сильно упал. Есть свидетельства того, что они бросают свою технику и уходят в леса.