Потери российских оккупантов в войне против Украины: данные на 1 апреля

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину потери среди личного состава оккупантов составили около 17700 человек. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook 1 апреля.
Другие потери составили:
🔻танков ‒ 625 ед,
🔻боевых бронированных машин ‒ 1751 ед,
🔻артиллерийских систем – 316 ед,
🔻РСЗО - 96 ед,
🔻средства ПВО - 54 ед,
🔻самолетов – 143 ед,
🔻вертолетов – 131 ед,
🔻автомобильной техники - 1220 ед,
🔻корабли /катера - 7 ед,
🔻цистерн с ГСМ - 76,
🔻БПЛА оперативно-тактического уровня – 85.
🔻Специальная техника – 24.
🔻Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
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