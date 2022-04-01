Потери российских оккупантов в войне против Украины: данные на 1 апреля

12:12 01 апреля Киев, Украина

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину потери среди личного состава оккупантов составили около 17700 человек. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook 1 апреля.

Другие потери составили:



🔻танков ‒ 625 ед,

🔻боевых бронированных машин ‒ 1751 ед,

🔻артиллерийских систем – 316 ед,

🔻РСЗО - 96 ед,

🔻средства ПВО - 54 ед,

🔻самолетов – 143 ед,

🔻вертолетов – 131 ед,

🔻автомобильной техники - 1220 ед,

🔻корабли /катера - 7 ед,

🔻цистерн с ГСМ - 76,

🔻БПЛА оперативно-тактического уровня – 85.

🔻Специальная техника – 24.

🔻Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.