Посылки с «Укрпочты» можно будет забирать без документов

Во всех отделениях "Укрпочты" теперь можно получить посылку без документов. Подтвердить личность можно будет с помощью SMS-сообщения.
Об этом сообщили в компании.
В то же время, нововведение будет действовать для физических лиц и при условии, что отправитель указал номер телефона получателя.
Кроме того, без документов нельзя будет забрать посылки с объявленной стоимостью более 15 000 гривен или с наложенным платежом в размере более 5000 гривен.
Если речь идет о международной отправке, без документа можно забрать посылку, объявленная ценность которой не превышает 20 000 гривен.
Также на посылке должны отсутствовать отметки «Вручить лично» или «Судебная повестка».
В то же время, нововведение будет действовать для физических лиц и при условии, что отправитель указал номер телефона получателя.
Кроме того, без документов нельзя будет забрать посылки с объявленной стоимостью более 15 000 гривен или с наложенным платежом в размере более 5000 гривен.
Если речь идет о международной отправке, без документа можно забрать посылку, объявленная ценность которой не превышает 20 000 гривен.
Также на посылке должны отсутствовать отметки «Вручить лично» или «Судебная повестка».
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