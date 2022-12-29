Посылки с «Укрпочты» можно будет забирать без документов

16:02 29 декабря Киев, Украина

Во всех отделениях "Укрпочты" теперь можно получить посылку без документов. Подтвердить личность можно будет с помощью SMS-сообщения. 
 
Об этом сообщили в компании.

В то же время, нововведение будет действовать для физических лиц и при условии, что отправитель указал номер телефона получателя.

Кроме того, без документов нельзя будет забрать посылки с объявленной стоимостью более 15 000 гривен или с наложенным платежом в размере более 5000 гривен.

Если речь идет о международной отправке, без документа можно забрать посылку, объявленная ценность которой не превышает 20 000 гривен.

Также на посылке должны отсутствовать отметки «Вручить лично» или «Судебная повестка».