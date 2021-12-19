Поступления в госбюджет в ноябре на 10% превысили запланированные - Шмыгаль

09:11 05 Декабрь Киев, Украина

В нелегкое время пандемии и войны на востоке страны Украина остро нуждается в финансовой поддержке. Добавим, что немалых финансовых затрат требует и выполнение громадных планов на будущее. Поэтому отрадно слышать, что в 2021 году доходы госбюджета Украины составили 84,3 миллиарда гривен, или 104,4% от росписи отчетного периода. Такие данные привел премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

По его словам, только в ноябре план поступлений в бюджет выполнен на 110%, то есть получено 122 миллиарда гривен (+11,3 миллиарда).

При этом дефицит общего фонда госбюджета за 11 месяцев составил 57,4 миллиарда гривен, что почти втрое меньше запланированного (175,7 миллиарда).

Глава Кабмина отметил, что в этом году перевыполнение доходов государственного бюджета обеспечили поступления от налоговой и таможни.

Напомним, ранее Верховная Рада одобрила увеличение расходов госбюджета-2021. Средства планируют направить на реализацию инфраструктурных проектов и развитие объектов социально-культурной сферы.