Посольство Украины в Венгрии в День Достоинства приглашает приобщиться к молитве за Украину

В Будапеште, 21 ноября, в церкви Св. Михаила проведут литургию за Украину.

Посольство Украины в Венгрии приглашает посетить божественную литургию и помолиться за Украину и всех ее героев - борцов за свою независимость, права и свободу.

Об этом Посольство Украины сообщило на своей странице в фейсбук.

«Уважаемая украинская община, диаспора! В воскресенье, 21 ноября 2021 года, в 12:00, в День Достоинства и Свободы, в церкви Святого Михаила в городе Будапешт (адрес: 1056 Budapest Váci utca 47/b) состоится литургия-молитва за Украину и за всех борцов за ее независимость, свободу и европейское демократическое будущее», — об этом сообщает дипломатическая сторона Посольства Украины в Венгрии.

Также Посольство добавила, что будет рада всем, кто пожелает присоединиться к служению: "Приглашаем всех неравнодушных и желающих приобщиться к общей молитве!"

Мероприятие будет проведено в День Достоинства и Свободы – в воскресенье, 21 ноября, в 12:00 по адресу: 1056 Budapest Váci utca 47/b, в церкви Святого Михаила в городе Будапешт.



Справка. Литургия («служение, общее дело») — богослужение с приношением Святых Даров. (Википедия)