Посольство Украины в Кувейте: на образовательно-туристической выставке открыт украинский павильон

В Кувейте с 23 по 25 ноября проходит образовательно-туристическая выставка. Посольство Украины открыло на ней украинский павильон.

Об этом сообщает Посольство Украины в Кувейте.

В университете Кувейта проходит образовательно-туристическая выставка. Посольство Украины 23 ноября открыло на выставке украинский павильон.

"На стенде Украины непосредственно были представлены материалы НУ "Львовская политехника", Харьковского национального университета городского хозяйства имени А. М. Бекетова, НУ "Острожская академия", Летной академии НАУ, Западноукраинского национального университета, Одесского национального медицинского университета и Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа", — сообщают представители дипломатической стороны.

Также в сообщении говорится, что посол Украины Александр Балануца и дипломаты Посольства знакомили посетителей с украинской культурой и историей на примере изделий украинского традиционного искусства. Гостей павильона также угощали украинским домашним печеньем производства украинских мастериц Л. Власюк и И. Такур.

Работа выставки продлится включительно по 25 ноября.