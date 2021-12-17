Посольство Украины в Чехии приглашает посетить выставку "Потерянное детство – истории из Украины"

В Чехии открылась выставка "Потерянное детство – истории из Украины", об этом сообщает Посольство Украины в Чешской Республике на страницах в фейсбук.

В Праге с участием посла Украины в Чехии Евгения Перебейнос состоялось открытие уличной выставки "Потерянное детство – истории из Украины", которую подготовили сотрудники музея Территория Террора в сотрудничестве с чешской организацией Paměť národa.

По словам представителей дипломатической стороны, все 10 историй рассказывают люди, которые в детстве пострадали от нацистского и советского насилия, были репрессированы или депортированы, или же стали свидетелями массовых убийств и геноцида, а также родились в неволе и остались без родителей.

Каждая из рассказанных историй особенная.

Выставка "Потерянное детство – истории из Украины" расположена в парке генерала Ласаро Карденаса в городе Прага и будет открыта до 20 декабря.

Представители посольства Украины в Чехии приглашают всех желающих и неравнодушных посетить выставку и услышать истории о великих трагедиях ХХ века, которые повлияли на судьбу детей.