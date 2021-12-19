Посольство Украины в Австрии приглашает 27 ноября почтить память жертв Голодомора

В Вене 27 ноября состоится служба в Кафедральном соборе Св. Стефана в память усопшим жертвам Голодомора 1932-1933 годы.

Посольство Украины в Австрии опубликовало на своей официальной странице в фейсбук приглашение на мероприятие по повиновению жертв голода (Голодомора) в Советской Украине 1932–1933 годов.

Мероприятие состоится 27 ноября, 16:00 в Кафедральном соборе Св. Стефана в Вене (Domkirche und Metropolitankirche zu St. Stephan am Wiener Stephansplatz).

Службу проведет священник украинских православных и греко-католических приходов в Вене Ernst Pucher. После службы в соборе будут зажжены свечи в память о погибших.

Для посещения мероприятия организаторы просят успеть зарегистрироваться до 23 ноября 2021 года, отправив свое письмо на почту [email protected]

Справка

Голодомор — это голодное убийство, спровоцированное советским режимом, в результате которого с 1932 по 1933 год миллионы ни в чем не повинных людей в Советской Украине были заморены голодом.

По оценкам, в Советской Украине от голода погибло от шести до десяти миллионов человек.

Голодомор признан или осужден геноцидом в нескольких странах мира.