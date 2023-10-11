Посольство Украины планирует начать эвакуацию граждан из Израиля и Сектора Газа в ближайшие дни

17:56 11 октября Киев, Украина





Об этом в эфире телемарафона сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.



Он рассказал, что в центральной части Израиля ситуация относительно спокойная, несмотря на то, что закрыто большинство общественных мест, ресторанов и магазинов, на улицах безлюдно. За 10 октября 4 раза раздавалась воздушная тревога, были слышны взрывы. Но значительных угроз посол не видит, а посольство работает в усиленном режиме, поскольку необходимо эвакуировать граждан Украины. Посольство Украины в Израиле объявило об эвакуации украинцев из Израиля 14 октября. В то же время, посол говорит, что вылететь из страны сейчас — не проблема. Из сектора Газы украинцев планируют вывозить через Египет Об этом в эфире телемарафона сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.Он рассказал, что в центральной части Израиля ситуация относительно спокойная, несмотря на то, что закрыто большинство общественных мест, ресторанов и магазинов, на улицах безлюдно. За 10 октября 4 раза раздавалась воздушная тревога, были слышны взрывы. Но значительных угроз посол не видит, а посольство работает в усиленном режиме, поскольку необходимо эвакуировать граждан Украины.

"Эта проблема, на мой взгляд, во многом искусственна, поскольку международный аэропорт имени Бен-Гуриона работает почти в штатном режиме. Некоторые иностранные авиакомпании отказались летать, потому что им повысили страховки. Но все израильские авиаперевозчики и большинство лоукостов работают. Вылететь из Израиля сейчас — не проблема", - отмечает посол.

Настоящая проблема, по словам Корнийчука, заключается в ажиотаже на билеты, в связи с чем стоимость билетов в европейские страны выросла в 3-4 раза — до 1000 долларов в один конец. Посольство оказывает помощь наиболее уязвимым слоям населения: тем, кто приехал на лечение, гражданам с приехавшими временно детьми туристам, которым отменили рейсы.



По состоянию на 11 октября около 1000 украинцев обратились за помощью в посольство. Первый эвакуационный авиарейс на 200 человек в Румынию запланирован на 14 октября . И дальше будут отправлять украинских граждан в соседние с Украиной государства: Молдову, Словакию, Польшу, Румынию.

"Но мы оказываем помощь только тем, кто предоставляет доказательства, что у них нет возможности оплатить себе рейс", — отметил Евгений Корнийчук.

Большая проблема с эвакуацией украинцев из сектора Газа. Около 1000 украинцев сегодня зарегистрированы в Палестине, из них около 300 проживают в Секторе Газы.

"У нас есть опыт 2001 года, когда во время обстрелов эвакуировали 200 человек: украинцев, румынов и молдован. Сейчас возможности у Украины более ограничены, а ситуация намного тяжелее. Египтяне периодически перекрывают свой единственный пункт пропуска, в день удается выехать около 2 тысяч человек. А это фактически ничего, потому что уже четверть миллиона жителей сектора Газа сейчас находятся в подвалах и бомбоубежищах", - говорит посол Украины в Израиле.

Инициативная группа с посольством составила список на 160 украинцев, желающих уехать из Сектора Газы. Их, скорее всего, переправят в египетский город Рафах, а затем в третью страну.