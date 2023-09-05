Посол Украины в Израиле призвал Иерусалим не отменять медстрахование для украинских беженцев

07:57 11 августа Киев, Украина

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук призвал официальный Иерусалим отказаться от намерений упразднить медицинское страхование для украинских беженцев.



Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице посольства в Facebook.

"Мы глубоко разочарованы и обеспокоены недавним решением израильского правительства отменить медицинское страхование для беженцев из Украины. Мы призываем израильское правительство не отвлекаться от базового гуманитарного акта - заботы о здоровье наших беженцев", - говорится в заявлении.

Евгений Корнийчук также отметил, что правительство страны не только отказывается продавать Украине системы защиты гражданского населения, но и прекращает медицинскую помощь беженцам, "бежавшим в Израиль от угрозы жестокого убийства россиянами".

"Мы призываем министра финансов Смотрича и министра социальной политики Марги пересмотреть свое решение и в качестве жеста гуманизма обеспечить украинским беженцам базовую социальную защиту и медицинское страхование", - подчеркнул дипломат.

Посольство Украины в Израиле также предупредило украинских беженцев, что, согласно последним решениям властей Израиля, прекращено

финансирование программы бесплатного медицинского страхования и обслуживания для беженцев из Украины.

В посольстве отметили, что принимают необходимые меры реагирования для поиска взаимоприемлемого решения с израильской стороной.