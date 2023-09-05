Посол Украины в Израиле призвал Иерусалим не отменять медстрахование для украинских беженцев

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук призвал официальный Иерусалим отказаться от намерений упразднить медицинское страхование для украинских беженцев.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице посольства в Facebook.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице посольства в Facebook.
Евгений Корнийчук также отметил, что правительство страны не только отказывается продавать Украине системы защиты гражданского населения, но и прекращает медицинскую помощь беженцам, "бежавшим в Израиль от угрозы жестокого убийства россиянами".
Посольство Украины в Израиле также предупредило украинских беженцев, что, согласно последним решениям властей Израиля, прекращено
финансирование программы бесплатного медицинского страхования и обслуживания для беженцев из Украины.
В посольстве отметили, что принимают необходимые меры реагирования для поиска взаимоприемлемого решения с израильской стороной.
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