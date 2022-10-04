Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский принял участие в мероприятиях в рамках 30-й годовщины международного сотрудничества стран

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский принял участие в нескольких мероприятиях в Киеве. Дипломат как представитель Израиля презентовал HEBREW HUB на базе КНЛУ и для студентов, изучающих иврит, провел открытый урок. На нем Бродский рассказал о взаимоотношениях, которые выстраиваются уже 30 лет между двумя государствами Израиль и Украина , а также о работе дипломатов и ее специфике. Посол рассказал о планах, которые помогут укрепить двусторонние отношения между странами.

Михаэль Бродский был рад тому, что студенты хорошо знают и понимают иврит, так он поделился своими впечатлениями от общения с украинской молодежью. Ему было важно рассказать о насущных вопросах, в которых два государства между собой взаимодействуют, тем самым укрепляя дипломатические отношения.

Посол Израиля посетил еще одно мероприятие – экзамен, в котором будут отобраны участники для трудоустройства в Израиле согласно Межправительственному соглашению о трудоустройстве украинцев в Израиле. Сейчас в Израиле требуются квалифицированные строители. Трудоустройство проходит абсолютно легально и официально, работники полностью получают социальное обеспечение от Израииля.