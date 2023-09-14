Пособие для украинского "ватника": слухи, саботаж, "ориентация" детей…

16:20 14 сентября Киев, Украина

Спецслужбы врага выдали инструктаж «неустойчивым» украинцам от начальников – до воспитательниц детсада, как им обустроить россию «на Украине»





Пособие рассылалось на электронные адреса госслужащих министерств и других органов власти. Цель – консолидировать в Украине скрытую «вату» (граждан пророссийских взглядов, потенциальных коллаборантов, их немного, но они есть), подтолкнуть их к государственной измене. Там есть и перечень, и описание разнообразных тем для разговоров об украинско-российской войне, которые нужно отслеживать и сообщать в соответствующие российские структуры.



Читать и анализировать все это – дело непростое, с какой стороны не посмотри. Когда-то был популярен анекдот: выползают известно откуда две глисты, папа и сын. Сын оглядывается и говорит: "Папа, здесь так хорошо, солнышко, травка… Почему мы всегда живем в дерьме?" "Но там ведь наша советская семья, сынок", - отвечает старый глист.



Этот плоский анекдот через 32 года после падения советской империи может иметь свое современное, так сказать, продолжение. На второй год полномасштабной войны с Украиной «папа глист» заполз на нашу территорию и занимается поиском единомышленников, которым до сих пор дорога советская семья...



Авторы дают советы «ждунам», среди них, как им мечтается — учителя, сотрудники силовых структур, священники, начальники разных учреждений, офисный планктон... Мы решили вскользь пройтись разделами этого пособия и показать, что именно предлагает «старый глист» для реанимации "Советской семьи".



КРАТКО О НАБОЛЕВШЕМ ЗА 30 ЛЕТ...



Начинается руководство неким прологом. Исторической справкой, введением в новейшую историю украинско-российских отношений, повлекших полномасштабное вторжение. Там собран хрестоматийный набор русской лжи об украинских событиях. Мол, Запад "уничтожил Украину", принудив к третьему туру выборов 2004 года. А дальше – цитируем то, что выделено курсивом, самая страшная боль “простого русского человека”: "село прорвалось во власть и начало формировать новую реальность". Мол:



- учебники истории начали наполняться «бредом» из телепередач. (Это они, очевидно, об УПА и Голодморе).



- были снесены памятники (о Ленине и других шагах декоммунизации),



- энергетику захватили американцы (это намерения чиновников атомной отрасли отвязать отрасль от российских твэлов – ядерного топлива и российских хранилищ отработанного ядерного топлива),



- была создана "церковь патриарха Стамбула" (это о Томосе и автокефалии для ВТО),



– начали создавать «лаборатории биологического оружия» (это о хите лживой роспропаганды)



Ну и... , продолжают авторы, россия была вынуждена начать так называемое "СВО", чтобы "защитить русских людей" от Крыма до Чукотки... Что примечательно, справочник написан и скомпонован так, как будто государства Украина уже и нет. А речь идет о «территории россии», так что получается, что государственная измена (за которую у нас дают пожизненное) выглядит для «ждунов» как не очень...



Внимательно смотрю на рабочем столе компьютера свежий трофей украинских хакеров – руководство для потенциальных украинских коллабрантов. Наши кибер-умельцы часто передавали агентству или печатали в открытом пространстве переписку, конспекты и другие «кремлевские» заготовки по теме, как им победить Украину. Это руководство – из той же оперы, очевидно, его создали сотрудники (это по нашему мнению) пропагандистских структур и спецслужб рашистской федерации.Пособие рассылалось на электронные адреса госслужащих министерств и других органов власти. Цель – консолидировать в Украине скрытую «вату» (граждан пророссийских взглядов, потенциальных коллаборантов, их немного, но они есть), подтолкнуть их к государственной измене. Там есть и перечень, и описание разнообразных тем для разговоров об украинско-российской войне, которые нужно отслеживать и сообщать в соответствующие российские структуры. То есть , на второй год полномасштабного вторжения российские пропагандисты верят, что смогут организовать приспешников в тылу Украины, которые на потоке будут докладывать им о том, чего они не знают и чего им знать не надо.Читать и анализировать все это – дело непростое, с какой стороны не посмотри. Когда-то был популярен анекдот: выползают известно откуда две глисты, папа и сын. Сын оглядывается и говорит: "Папа, здесь так хорошо, солнышко, травка… Почему мы всегда живем в дерьме?" "Но там ведь наша советская семья, сынок", - отвечает старый глист.Этот плоский анекдот через 32 года после падения советской империи может иметь свое современное, так сказать, продолжение. На второй год полномасштабной войны с Украиной «папа глист» заполз на нашу территорию и занимается поиском единомышленников, которым до сих пор дорога советская семья...Авторы дают советы «ждунам», среди них, как им мечтается — учителя, сотрудники силовых структур, священники, начальники разных учреждений, офисный планктон... Мы решили вскользь пройтись разделами этого пособия и показать, что именно предлагает «старый глист» для реанимации "Советской семьи".Начинается руководство неким прологом. Исторической справкой, введением в новейшую историю украинско-российских отношений, повлекших полномасштабное вторжение. Там собран хрестоматийный набор русской лжи об украинских событиях. Мол, Запад "уничтожил Украину", принудив к третьему туру выборов 2004 года. А дальше – цитируем то, что выделено курсивом, самая страшная боль “простого русского человека”: "село прорвалось во власть и начало формировать новую реальность". Мол:- учебники истории начали наполняться «бредом» из телепередач. (Это они, очевидно, об УПА и Голодморе).- были снесены памятники (о Ленине и других шагах декоммунизации),- энергетику захватили американцы (это намерения чиновников атомной отрасли отвязать отрасль от российских твэлов – ядерного топлива и российских хранилищ отработанного ядерного топлива),- была создана "церковь патриарха Стамбула" (это о Томосе и автокефалии для ВТО),– начали создавать «лаборатории биологического оружия» (это о хите лживой роспропаганды)Ну и... , продолжают авторы, россия была вынуждена начать так называемое "СВО", чтобы "защитить русских людей" от Крыма до Чукотки... Что примечательно, справочник написан и скомпонован так, как будто государства Украина уже и нет. А речь идет о «территории россии», так что получается, что государственная измена (за которую у нас дают пожизненное) выглядит для «ждунов» как не очень...

СПАСТИ "СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ", ПРЕДАВ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ



Есть в пособии раздел - этакая наука лицемерия для “соотечественников”: как «вате» в украинском обществе изобразить из себя «антивату».



Здесь советы, вроде - на острые вопросы «говорите, что не разбираетесь в политике», а на вопрос чей Крым, «лгите», что украинский. Советуют также «почитать что-нибудь о работе подполья времен Великой Отечественной», а начитавшись – рекомендуют устраивать дома «вечера русской поэзии».



Постепенно авторы пособия переходят к призывам делать то, что прямо ведет в тюрьму. Если латентный «ватник» знает о том, еще где-то в СИЗО содержится другой ватник, то ему советуют обратиться к российскому омбудсмену. Но это лишь мягкое вступление в измену. Далее кажущиеся пункты о «заботе о соотечественниках» исчерпываются и звучат конкретные инструкции: если у вас есть ценная информация, которая будет помогать войне против «киевской хунты», то сообщите об этом «куда надо». Кстати, указанные там QR-коды ведут прямо куда следует сообщать. То есть "дедовский" метод агитации сочетается с новейшими приемами.



ФОРМЫ "ГРАЖДАНСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ"



Пожалуй, авторы пособия были бы очень разочарованы, если бы перенеслись на улицы, в кафе, в метро украинской столицы. Киев большей частью уже говорит по-украински, в некоторых сферах – торговля, сервис – тотально. Между тем, в пособии среди советов "неизвестной ватнике" дается четкое указание: на украинском не говорить, а если говорить, то - медленно, со смешными (аля Азаров) русизмами - чтобы заставить собеседника перейти на русский. Не покупать украиноязычную литературу. Ни в коем случае не участвовать в днях вышиванки, не исполнять совместно государственный гимн, не смотреть украинские новости. Вот и говорите после этого, что язык, вышиванка и гимн – это не оружие.



Когда к ним обращаются патриотически настроенные люди, ватникам советуют говорить, что они не понимают о чем им говорят, а еще советуют распускать слухи, что Зеленский «всех будет проверять на благонадежность».



Создается впечатление, что авторы провоцируют потенциальных коллаборантов на создание очагов напряжения вплоть до уличных драк. Они не могут не понимать, что ни Киев, ни другие украинские города им не по зубам, но по старому рецепту хотят устраивать хаос, разжигать громкие скандалы там, где не могут контролировать ситуацию напрямую.





СОВЕТЫ НАЧАЛЬНИКАМ, СВЯЩЕННИКАМ И… ВОСПИТАТЕЛЯМ ДЕТСКИХ САДИКОВ



Далее руководство дает инструктаж по саботажу с разделением на специализацию латентного «ватника».



Например, начальникам-«ватникам» советуют ограничивать творческих и активных работников. Принимать бессодержательные решения и ставить невыполнимые задачи. Одни и те же задачи возлагать на разных членов команды. Пропагандировать медлительность, то есть сдерживать своевременное принятие решений, ко всему привлекать посредников. А еще: проводить длинные совещания, где рассказывать анекдоты и быль. Информация об обнаружении коррупции – табу, об этом молчать.



Интересно, что авторы советуют не заказывать офисным сотрудникам расходные материалы для работы, мол, банальное отсутствие бумаги на рабочем городе останавливает процесс. По-видимому, они просто не в курсе о темпах цифровизации в Украине, ведь во многих ведомствах бумаги уже почти не ходят.



«Советы» учителям и воспитателям в детсадах – это отдельная тема! Им советуют каждый раз не забывать говорить детям, что есть разные подходы к событиям на фронте и в тылу. А также то, что есть учебники, «продиктованные политической целесообразностью». Пусть дети не поймут о чем речь, но принесут домой, где могут и «понять»



А врачу-«ватнику» они предлагают воровать препараты и перевязочные материалы, чтобы потом использовать в интересах «сопротивления».



Отдельное внимание беженцам, особенно тем, кто находится за границей. Им советуют по возможности завести соцсети на языке страны пребывания, организовывать, скажем, уличные парады и демонстрации в защиту «традиционных ценностей». А еще – обратите внимание – регулярно присылать комментарии местным интернет-медиа, с призывом больше предоставлять право высказаться представителям россии.



А вот священникам-«ватникам» авторы советуют идти к людям, которые находятся в тюрьмах и уделять им особую «пастырскую опеку». Не могу утверждать категорически, но поскольку один из священников в начале Великой войны буквально, координировал высадку российского десанта в

Гостомеле, не буду удивлена, что это за пастырская опека должна быть.

Укринформ попросил прокомментировать эффективность учебника эксперта по информационным войнам и конкурентной разведке, исполнительного директора общественной организации «Институт постинформационного общества» Дмитрия Золотухина.



– Мне это «пособие» напоминает известный фрагмент вроде бы работы Аллена Даллеса о том, как будто США хотела развалить Советский союз. Достоверность этого документа никогда не подтверждалась, но этот документ по интернету гулял и гуляет до сих пор. Якобы ЦРУ подготовило для советских людей такую вот инструкцию по саботажу. И она содержала много вышеупомянутых пунктов из пособия украинским госслужащим. Надо проводить побольше совещаний, надо чтобы люди приходили девять и шли в восемнадцать, продуцировать побольше рутины. То есть, в советах был тот же лейтмотив: не надо активно противодействовать, ничего заявлять, не надо ни с кем бороться. Надо делать то, что ты делаешь, просто делай это плохо. Тебя не накажут за то, что ты делаешь плохо. И этот документ настолько долго и широко распространялся в информпространстве, что в сфере украинских спецслужб легенда о его существовании воспринималась как достоверный факт. Некоторые офицеры спецслужб даже в качестве троллинга оценивали людей следующим образом: мол, этот руководитель работает по методике ЦРУ, ежедневно по несколько совещаний, настроенный на развал структуры, ничего не подписывает, никого никуда не пускает. По сути идея не нова, но переосмысление достаточно креативно.



Так что я бы больше смотрел не столько на сам документ, сколько на масштабы распространения, характер рассылки. По характеру рассылки можно оценить, кто автор и инициатор. Например, это может быть не государственная российская спецслужба, а какое-то волонтерское сообщество, занимающееся информационной деятельностью против Украины.



Как это влияет на украинцев? Не преувеличивал бы масштабы этого. Потому что рутинный саботаж работы и без этого существует. Я много общаюсь с разными государственными органами, у всех схожие проблемы: слабый менеджмент, будто все что-то делают, а результата нет. Поэтому, чтобы полнее представлять картину, следует тщательнее проанализировать, какие должностные лица это получают, какая в этом схема: рядовые сотрудники или руководители, отдельные органы или веером пошло по всем органам, которая в этом система. Тогда мы будем лучше понимать, чья идея, кто ставил задачу и кто проверял масштаб выполнения. Тогда можно будет понять, это деятельность структурированная, системная,

целенаправленная или на уровне креативной идеи: давайте попробуем, хуже не будет... Типа капля камень точит...

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Вода действительно точит камень, но камни, запущенные Укринформом на ту сторону, срывали многие российские информационные спецоперации.

В коллекции информбитв Укринформ были образцы куда более современных подходов и каналов доставки.

"Мы продолжим следить за "проектом" этого российского агитпропа. В частности, мы попытаемся узнать, как именно и к кому попадали в офисы госучреждений "письма советского счастья".



Конечно, мы передали лишь малую часть тезисов и «полезных советов» из этого руководства, чтобы не создавать лишних соблазнов, например, тому же офисному планктону, который в медленном бюрократе-начальнике может увидеть саботажника. Неторопливость украинского госслужащего – мы это хорошо знаем – далеко не всегда является прямым признаком его «ватности». Впрочем, руководство на самом деле дает много пищи для размышлений.



Читая его внимательно, понимаешь, насколько точен старый анекдот о двух глистах. Потому что там чуть ли не каждый абзац - не только примитивный рецепт саботажа, но и призыв к воспроизведению советщины с ее двойной моралью, лицемерием, пренебрежением к людям.



Авторы (побуждая потенциальных коллаборантов к действию) просто хотят "выжать" из своих поклонников все возможное даже, если потом тем содеянное будет угрожать тюрьма. Даже жаль немного «ватников», чью неспособность меняться хотят использовать потомки НКВД-КГБ. Так что у нас нет другого выхода. С первыми работать, убеждать, не теряя надежды на то, что это принесет плоды. А вторых – «глистов» - вытравлять. Так как они предлагают, мы уже когда-то жили. А кого не вытравим, пусть забираются назад, в то место, где их, советская семья..."

Лана Самохвалова, Киев