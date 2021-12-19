Посмертно награждены 5 защитников Донбасса

20:03 05 Август Киев, Украина

Президент Украины отметил особой наградой защитников Донбасса. Пятеро бойцов, включая одного медика были награждены посмертно орденом "За мужество" III степени.



Соответствующий указ глава государства подписал в среду, 5 августа. Он опубликован на сайте президента.



За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, награждены посмертно:

старший солдат Игорь Вивчаренко;

сержант Ярослав Журавель;

сержант Николай Илин;

сержант Алексей Золин;

лейтенант Дмитрий Красногрудь.

"Имена героев, отдавших жизнь за независимость Украины, навсегда останутся в памяти поколений украинцев. Их подвиг, непреодолимую силу и любовь к Родине невозможно измерить никакими наградами", – подчеркнул Зеленский

Военнослужащий 3-го отдельного полка спецназначения имени князя Святослава Храброго старший солдат Игорь Вивчеренко погиб от взрыва миномета на Донетчине в апреле 2020 года.



Что известно о награжденных посмертно героях