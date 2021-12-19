Посмертно награждены 5 защитников Донбасса

20:03 05 Август Киев, Украина

Президент Украины отметил особой наградой защитников Донбасса. Пятеро бойцов, включая одного медика были награждены посмертно орденом "За мужество" III степени.

Соответствующий указ глава государства подписал в среду, 5 августа. Он опубликован на сайте президента.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, награждены посмертно:
  • старший солдат Игорь Вивчаренко;
  • сержант Ярослав Журавель;
  • сержант Николай Илин;
  • сержант Алексей Золин;
  • лейтенант Дмитрий Красногрудь.
"Имена героев, отдавших жизнь за независимость Украины, навсегда останутся в памяти поколений украинцев. Их подвиг, непреодолимую силу и любовь к Родине невозможно измерить никакими наградами", – подчеркнул Зеленский.
Военнослужащий 3-го отдельного полка спецназначения имени князя Святослава Храброго старший солдат Игорь Вивчеренко погиб от взрыва миномета на Донетчине в апреле 2020 года.

Что известно о награжденных посмертно героях
  • В марте этого года от снайперского огня вблизи Новоалександровки погиб сержант 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Алексей Золин.
  • Сержант Ярослав Журавель, сержант Николай Илин и лейтенант Дмитрий Красногрудь погибли в результате событий под Зайцевым 13 июля.
  • Красногрудь подорвался на растяжке во время боевого выхода.
  • Сержант Журавель умер от ран, получив ранения от вероломного обстрела при попытке эвакуировать тело друга Красногрудя.
  • Медик, сержант Илин подорвался на растяжке, когда пытался эвакуировать раненого Журавля.