Послы G7 обсудили проблему притеснения религиозных общин Донбасса

15:54 03 декабря Киев, Украина

Во время встречи послов G7 и религиозных деятелей был обсужден один из основных вопросов - это проблема преследования и притеснения по религиозному признаку большинства религиозных общин на оккупированных РФ территориях Крыма и Донбасса.



Встреча состоялась в формате онлайн-конференции под сопредседательством митрополита Епифания, Предстоятеля Православной Церкви Украины, и временной поверенной в делах США в Украине госпожи Кристины Квин, об этом сообщил Институт религиозной свободы.



Речь шла о ситуации с судебной реформой и последующими мерами, направленными на устранение коррупционных факторов, а также о противодействии пандемии COVID-19. Послы стран G7 и религиозные деятели акцентировали внимание на преследовании по религиозному признаку и притеснениях большинства религиозных общин на украинских территориях Крыма и Донбасса, временно оккупированных Россией.



Временная поверенная в делах США отметила, что международное сообщество, в частности США, будет продолжать мониторинг состояния с обеспечением прав человека на оккупированных территориях Украины и в дальнейшем будет поддерживать украинский народ в борьбе с агрессором, а также в процессе развития демократических институтов.



"К сожалению, сейчас не существует действенных внутренних механизмов, которые бы побудили оккупационные власти придерживаться хотя бы минимальных международных стандартов в данной сфере, прекратить притеснения и гонения. Единственным эффективным методом являются международные требования как на уровне отдельных стран, так и через международные организации - ООН и ОБСЕ. Прошу рассмотреть возможность введения дополнительных механизмов усиленного мониторинга ситуации в данной сфере и в случае ее ухудшения - внедрять против нарушителей надлежащие санкции", - отметил Встреча состоялась в формате онлайн-конференции под сопредседательством митрополита Епифания, Предстоятеля Православной Церкви Украины, и временной поверенной в делах США в Украине госпожи Кристины Квин, об этом сообщил Институт религиозной свободы.Речь шла о ситуации с судебной реформой и последующими мерами, направленными на устранение коррупционных факторов, а также о противодействии пандемии COVID-19. Послы стран G7 и религиозные деятели акцентировали внимание на преследовании по религиозному признаку и притеснениях большинства религиозных общин на украинских территориях Крыма и Донбасса, временно оккупированных Россией.Временная поверенная в делах США отметила, что международное сообщество, в частности США, будет продолжать мониторинг состояния с обеспечением прав человека на оккупированных территориях Украины и в дальнейшем будет поддерживать украинский народ в борьбе с агрессором, а также в процессе развития демократических институтов."К сожалению, сейчас не существует действенных внутренних механизмов, которые бы побудили оккупационные власти придерживаться хотя бы минимальных международных стандартов в данной сфере, прекратить притеснения и гонения. Единственным эффективным методом являются международные требования как на уровне отдельных стран, так и через международные организации - ООН и ОБСЕ. Прошу рассмотреть возможность введения дополнительных механизмов усиленного мониторинга ситуации в данной сфере и в случае ее ухудшения - внедрять против нарушителей надлежащие санкции", - отметил митрополит Епифаний



Участники встречи обсудили также роль религиозных сообществ в процессе миростроительства, как в контексте реинтеграции оккупированных территорий, так и в целом в украинском обществе.