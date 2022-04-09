Послевоенный рынок труда в Украине. Спрос на профессии

11:17 08 апреля Киев, Украина

Самыми востребованными профессиями в послевоенной Украине будут те, которые связаны со строительством.

Об этом рассказала в интервью "Украинской правде" директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Элла Либанова.



Украина начнет восстанавливаться после российской агрессии, поэтому профессии строителей и всех связанных с этой отраслью станут самыми главными в стране. «Одно рабочее место в строительстве – это шесть-семь рабочих мест в смежных отраслях, обслуживающих строительную отрасль», – пояснила Либанова.



Она отметила, что работы будет много – это строительство мостов, дорог, аэродромов, предприятий: «Строительство будет огромным».



После строительной отрасли на втором месте по популярности обнаружатся профессии, связанные с пищевой промышленностью. «У Украины очень классная аграрная основа, но нет перерабатывающей промышленности в таких масштабах, в которых она должна быть. Скажем, единственное, что мы сделали исключительное – уже не возим подсолнечник, а вывозим масло», – напомнила глава Института демографии.



Кроме того, поскольку в Украине было много производств, связанных с европейским рынком, они будут возобновляться после войны, поскольку без украинской составляющей останавливаются заводы в Европе.



Также Либанова выразила надежду, что в Украине возобновится машиностроение. Директор Института демографии убеждена, что очень быстро будет развиваться в послевоенной Украине военно-промышленный комплекс. «Я не думаю, что мы дважды наступим на те же грабли», – подчеркнула Элла Либанова.