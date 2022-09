Последний шанс: антивоенные движения призвали солдат рф сдаваться в плен

19:45 20 сентября Киев, Украина

Антивоенные и оппозиционные движения рф призвали российских солдат сдаваться в плен , пока это возможно, ведь через сутки это может стать уголовным преступлением.

Письмо опубликовано на сайте движения «Весна».

«Мы призываем российских военных в частях и на фронте как можно скорее отказаться от участия в «спецоперации» или сдаться в плен. Скорее всего, это ваш последний шанс — и воспользоваться им нужно в ближайшие сутки», - говорится в сообщении.

Авторы обращения отмечают, что госдума в экстренном порядке приняла закон о внесении поправок в УК рф . Он вводит уголовную ответственность для военных за добровольную сдачу в плен, самовольное оставление части и неисполнение приказов.

С момента вступления нового закона в силу отказ от участия в военных действиях будет наказываться сроком до 3 лет — как неисполнение приказа. Сдача в плен также станет уголовно наказуемым деянием, за неё будет грозить до 10 лет лишения свободы.



Закон будет работать даже в том случае, если военное положение не объявят — в поправках говорится о невыполнении приказа «в период вооруженного конфликта», а не официально объявленной войны.



Поправки коснутся не только военных, которые уже находится на территории Украины, но и тех, кто пока находится в россии в частях и кого готовят к отправке в зону боевых действий.



До сих пор отказываться от участвовать в военных действиях или продолжать воевать было законно. Несмотря на угрозы, с которыми сталкивались «отказники», никакой ответственности для них зачастую не наступало.

"Умирать за путина вы не обязаны. Возвращайтесь домой — к матерям, жёнам и детям. Вы нужны в россии — тем, кто вас любит. Для властей вы всего лишь пушечное мясо, которое пускают в расход без всякого смысла и цели", - призывают активисты.

Обращение подписали также движение «Маяк», «Медиа Партизаны», «Антивоенный больничный», DISSIDENT, Russian America for Democracy in Russia, Media resistance group, Free Russia Nederland, Emigration for action, Феминистское антивоенное сопротивление, движение «Очнись», «Восьмая инициативная группа», «Зелёная лента», «Омское гражданское объединение», «Антипропаганда».