Последние сводки с фронта: ВСУ наносят удары по войскам российского агрессора

За девять дней войны с российскими агрессорами украинским защитникам удалось полностью разрушить планы врага. ВСУ с успехом выбивает захватчиков из той относительно небольшой территории, где им удалось продвинуться раньше. Россия несет потери и не имеет желаемого успеха, поэтому меняет тактику и продолжает наносить удары по мирному населению и объектам критической инфраструктуры.

Ночь на 5 марта была относительно спокойной во всех областях.

В Харьковской области ночью продолжались обстрелы жилых районов областного центра.

Житомирская область: были воздушные тревоги, террористы попали в завод.

В Сумах с самого утра не прекращаются авиаудары. Российские войска разрушают жилые кварталы и инфраструктурные объекты. Лебедин больше суток без электричества и связи после авиаударов. Тростянец – это единственный в области город, который оккупировали россияне. Там нет продуктов, все магазины ограблены. В Ахтырке часть города уничтожена русской артиллерией. Шестой день разбирают завалы нашей воинской части, которую уничтожили россияне. Также город вторые сутки без тепла, электроэнергии и воды террористы уничтожили ТЭС.

В Запорожской области ситуация напряженная, российские войска строят оборонительные сооружения, грабят предпринимателей и население, но серьезные военные конфликты за ночь не зафиксированы. В областном центре относительно спокойно.

В Киевской области самым горячим остается Бучанский район, враг в Буче, в Ирпене, бои в Макарове, Гостомеле. Тревоги авианалетов – по всей области.

В Черниговской области российские террористы наносят удары по Чернигову, есть разрушения жилых домов, оборонительные бои — в городе и области.

Луганская область сообщает, что артобстрел начался утром, ночью было тихо. Донетчина: север и центр относительно спокойно, только единичные обстрелы, но с тяжелого вооружения. Волноваха и Мариуполь в осаде и под постоянными обстрелами. Критически много разрушений, уничтожена коммунальная инфраструктура. Но города остаются под контролем Украины.

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери личного состава вражеских войск составляют больше 10 тыс. человек.

Потери техники РФ по состоянию на 5 марта: