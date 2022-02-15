Последние слова штурмана Ан-26 своей семилетней дочери

15:10 28 Сентябрь Киев, Украина

Трагическая гибель летчиков и курсантов под Чугуевым в Харьковской области потрясла весь мир. На фоне всеобщей скорби так трогательно звучит то, что рассказала жена штурмана упавшего самолета. За минуты до гибели Алексей Остапенко по телефону успел успокоить свою маленькую дочь:"Не переживай, все хорошо". Это были его последние слова дочери.

Так, по словам женщины, после этого полета ее 28-летний муж должен был получить квалификацию первого класса. А за несколько минут перед катастрофой он переписывался по телефону со своей 7-летней дочерью.

"Мне ребенок сказал: "Мама, подожди. Он, возможно, мне что-то ответил". И она достает телефон, и я вижу эту переписку. Меня это не то, что тронуло. У меня было такое ощущение, что она будто что-то предчувствовала в тот момент", – сказала Елена. В переписке с папой девочка написала, что волнуется за него. Однако тот ее успокоил: "Не переживай, все хорошо". Однако на последнее сообщение ребенка – "Папа, ты жив? Здесь самолет упал" – Алексей Остапенко уже не ответил.

Жена штурмана рассказывает, что ее муж "жил своей работой и знал, как ее делать".

"Это его профессия, это его призвание. Потому что вот прям чего-то другого, как летать, он не умел. Действительно, вот даже элементарное. Поменять кран не мог. У меня муж не понимал ничего, кроме самолетов", – рассказала она.

Напомним, вечером 25 сентября самолет Ан-26 потерпел крушение возле Чугуева. Он совершал учебный полет. На борту находились 27 человек, из них 20 – курсанты харьковского военного университета. Погибли 26 человек. Выжил только один курсант.

Ранее сегодня стало известно, что специалисты начали расшифровку "черных ящиков" самолета Ан-26.

Кроме того, назначена дата прощания с погибшими в крушении Ан-26.