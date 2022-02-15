Последние слова штурмана Ан-26 своей семилетней дочери

Трагическая гибель летчиков и курсантов под Чугуевым в Харьковской области потрясла весь мир. На фоне всеобщей скорби так трогательно звучит то, что рассказала жена штурмана упавшего самолета. За минуты до гибели Алексей Остапенко по телефону успел успокоить свою маленькую дочь:"Не переживай, все хорошо". Это были его последние слова дочери.
Так, по словам женщины, после этого полета ее 28-летний муж должен был получить квалификацию первого класса. А за несколько минут перед катастрофой он переписывался по телефону со своей 7-летней дочерью.
Жена штурмана рассказывает, что ее муж "жил своей работой и знал, как ее делать".
Напомним, вечером 25 сентября самолет Ан-26 потерпел крушение возле Чугуева. Он совершал учебный полет. На борту находились 27 человек, из них 20 – курсанты харьковского военного университета. Погибли 26 человек. Выжил только один курсант.
Ранее сегодня стало известно, что специалисты начали расшифровку "черных ящиков" самолета Ан-26.
Кроме того, назначена дата прощания с погибшими в крушении Ан-26.
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