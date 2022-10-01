Последнее повышение минимальной зарплаты в Украине

09:17 01 октября Киев, Украина

Размер минимальной заработной платы с 1 октября вырос с 6500 гривен до 6700 гривен. Это первое и единственное повышение в текущем и следующем году. Об этом говорится в законе о госбюджете.

Должностные оклады (тарифные ставки) работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы зависят от минимальной зарплаты.

Вслед за повышением минималки растут и зарплаты бюджетников. Правительство следят за тем, чтобы оклад работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки составлял 44,5% от минимальной зарплаты.

Кабмин по причине войны принял решение заморозить зарплаты бюджетников. В связи с этим, повышения минималки больше не будет до конца 2022 года, а также в 2023 году.

Ранее сообщалось, что в следующем году Кабмин не планирует увеличивать минимальную заработную плату.

Добавим, что по данным соцопроса практически треть украинцев потеряли работу из-за войны.