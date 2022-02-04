После расстрела в Днепре в МВД анонсировали создание "горячей линии" для сообщений о буллинге

13:41 04 Февраль Киев, Украина

Министерство внутренних дел Украины заинтересовалось проблемами в Национальной гвардии Украины. В частности, речь идет о скандале с солдатом-срочником Артемом Рябчуком, который убил пятерых своих сослуживцев во время службы.



Как известно, после громкой трагедии многие украинцы стали жаловаться на то, что их дети столкнулись с издевательствами. Также говорят о ложных случаях самоубийств в Нацгвардии.



В связи с этим Как известно, после громкой трагедии многие украинцы стали жаловаться на то, что их дети столкнулись с издевательствами. Также говорят о ложных случаях самоубийств в Нацгвардии.В связи с этим МВД анонсировано специальную «горячую линию» для сообщений о травле и нарушении прав во время прохождения службы.



Министр внутренних дел Денис Монастырский заверил, что ни один случай грубых внеуставных отношений не будет оставаться без правовой оценки и соответствующего наказания.



«О нарушении прав военнослужащих можно сообщить, позвонив по горячей линии МВД по номеру 15-36. Звонки будут принимать с понедельника по четверг — с 09:00 до 18:00 и в пятницу — с 09:00 до 16:45», — говорится в сообщении.