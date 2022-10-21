После пожара в гостинице с украинскими беженцами в Германии омбудсмен призвал ЕС не предоставлять убежища уклонистам из рф

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец после инцидента с вероятным поджогом гостиницы для украинских беженцев в Германии призвал немецкие власти провести беспристрастное и быстрое расследование, а страны ЕС – воздержаться от предоставления убежища уклоняющимся от мобилизации россиянам призывного возраста.
Соответствующее заявление он опубликовал на своей фейсбук-странице.
Соответствующее заявление он опубликовал на своей фейсбук-странице.
По словам Лубинца, украинская сторона считает неприемлемой ситуацию, когда спасаясь от войны в своей стране, граждане становятся жертвами в местах временного убежища.
Кроме того, Омбудсмен обратился к правительствам стран Европейского Союза с просьбой воздержаться от принятия решений о предоставлении убежища мужчинам призывного возраста, уклоняющимся от мобилизации в российской федерации.
Напомним, что накануне в немецком муниципалитете Грос-Штремкендорф почти дотла сгорело общежитие для украинских беженцев. Правоохранители рассматривают поджог как основную версию. Известно, что пожар занялся вечером в части дома, где жили украинцы. Дом общежития выгорел почти полностью, сохранились только внешние стены.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии