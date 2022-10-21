После пожара в гостинице с украинскими беженцами в Германии омбудсмен призвал ЕС не предоставлять убежища уклонистам из рф

19:59 21 октября Киев, Украина





Соответствующее заявление он опубликовал на своей фейсбук-странице. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец после инцидента с вероятным поджогом гостиницы для украинских беженцев в Германии призвал немецкие власти провести беспристрастное и быстрое расследование, а страны ЕС – воздержаться от предоставления убежища уклоняющимся от мобилизации россиянам призывного возраста.Соответствующее заявление он опубликовал на своей фейсбук-странице.

“Выражаю обеспокоенность по поводу дальнейшего состояния ситуации безопасности в странах, где сейчас находятся беженцы из Украины. Особенно в условиях, когда российские граждане мужского пола в условиях мобилизационной кампании, объявленной путиным, массово покидают российскую федерацию и часто в грубой форме выражают свое недовольство и угрожают физической расправой украинским женщинам и детям за границей” , – говорится в заявлении.

По словам Лубинца, украинская сторона считает неприемлемой ситуацию, когда спасаясь от войны в своей стране, граждане становятся жертвами в местах временного убежища.

"Призываю власти Германии провести полное, беспристрастное и быстрое расследование указанных фактов, обеспечить переселение 14 украинских беженцев в более безопасное место, а также выработать системные решения по обеспечению безопасности мест проживания украинских граждан", - заявил он.

Кроме того, Омбудсмен обратился к правительствам стран Европейского Союза с просьбой воздержаться от принятия решений о предоставлении убежища мужчинам призывного возраста, уклоняющимся от мобилизации в российской федерации.