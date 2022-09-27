После начала войны, в Украину приехали свыше 50 тысяч автомобилей с гумпомощью

17:42 27 сентября Киев, Украина

С момента начала российской агрессии, в Украину прибыли уже свыше 50 тысяч автомобилей с гуманитарной помощью.



Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины во вторник, 27 сентября.



Указано, что каждый день через западную границу в Украину прибывают грузовики и микроавтобусы с гуманитарной помощью не только от правительств, но и благотворительных, религиозных организаций и обычных граждан из разных стран.

"За этот период, начиная с 24 февраля, через западную границу в Украину уже прибыло более 50 000 автомобилей с гуманитарной помощью", – говорится в сообщении.

Пограничники напомнили, что во избежание очередей на западных границах, а также для ускорения перевозки гумпомощи, в которой сегодня чрезвычайно нуждаются южные и восточные регионы Украины, принят ряд решений, в частности, о выделении отдельных полос движения в пунктах пропуска для ускорения оформления гуманитарной помощи.