После начала полномасштабной войны украинцы стали чаще употреблять алкоголь

10:28 31 мая Киев, Украина

28% украинцев признаются, что увеличили употребление алкоголя после начала полномасштабной войны, а 26% говорят, что сейчас употребляют алкоголь больше, чем до войны, свидетельствуют результаты опроса Украинского института будущего.

Большинство респондентов (82%) употребляют алкогольные напитки. Несколько раз в месяц или реже 64%. Для 16% респондентов употребление алкоголя является важным способом расслабиться и отдохнуть.

"Также есть отличия и в количестве выпивающих в разных регионах Украины. Сравнительно больше тех, кто употребляет алкоголь среди жителей Киева, но частота употребления алкоголя в разных регионах существенно не отличается", — говорится в сообщении.

Среди занятий, которые в последнее время доставляют удовольствие украинцам, – общение с родными, детьми, друзьями, прогулки на свежем воздухе, просмотр фильмов и сериалов дома, времяпрепровождение на YouTube или в соцсетях, прослушивание музыки (чаще для молодежи) и чтение и общение с домашними животными (больше для людей постарше).