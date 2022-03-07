После аудита всех украинских недр, каждый ребенок начнет получать процент от их добычи

13:34 07 Июнь Киев, Украина

Президент рассказал, что в Украине с решения СНБО и под его контролем проходит полный аудит всех недр и их пользователей.



Об этом он сказал во время выступления на форуме "Украина 30. Экология".

"Первый вопрос - это недра Украины, их использование. Долгое время эта отрасль ассоциировалась исключительно с коррупцией и незаконной добычей. Последние два года мы стремимся внедрять изменения, которые станут точкой невозврата в такой ситуации. По решению СНБО, начался полный аудит всех недр и их пользователей, в том числе поиск и отмена незаконно полученных разрешений и так называемых "спящих" лицензий. Доступной всем стала геологическая информация, а специальное разрешение на добычу недр сегодня можно приобрести на открытом аукционе", - сказал президент.

"Мы делаем все, чтобы недра работали на наши будущие поколения, среди прочего, были основой для внедрения экономического паспорта украинца, когда каждый наш ребенок будет получать процент от добычи недр и сможет использовать эти средства на образование, обучение в Украине", - добавил он.