Посевная в Украине. Аграрии могут рассчитывать на беспроцентный кредит от государства

11:44 07 марта Киев, Украина

Малые и средние агропроизводители с оборотом до 20 млн. евро в год в период военного положения смогут получить беспроцентный кредит на шесть месяцев до 50 млн. грн. Ссуда будет предоставляться под госгарантию на 80% от суммы для обеспечения посевной.



«Правительство единогласно поддержало внедрение механизма предоставления государственных гарантий таким сельхозтоваропроизводителям, – принято постановление «О внесении изменений в некоторые акты Кабинета Министров Украины по обеспечению кредитной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям», – говорится в сообщении минагрополитики.



Согласно ему, государство полностью компенсирует процентную ставку по таким кредитам.



По расчетам Минагрополитики, речь идет об агрокомпаниях, которые возделывают до 10 тыс. га.



Ведомство отметило, что для получения кредита субъект предпринимательства должен являться сельскохозяйственным товаропроизводителем в значении, приведенном в законе «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины».



«Заявителям необходимо обращаться в финансовое учреждение, где они обслуживались!» – отметило Минагрополитики.



Как пояснил министр Роман Лещенко, весной аграрии всегда нуждаются в дополнительном финансировании на период посевной, а после начала войны проблема обострилась из-за невозможности реализовать собранный в прошлом году урожай на экспорт, поскольку вся портовая инфраструктура страны заблокирована агрессором.



По оценкам Минагрополитики, общая потребность в средствах на проведение посевной составляет около 100 млрд грн.



Министерство напомнило, что для обеспечения сельхозпроизводителей семенами в посевной в Украине во время военного состояния отменены дополнительные процедуры по сертификации семенного материала и разрешена эксплуатация сельхозмашин без их регистрации.



Кроме того, минагрополитики находится в постоянном контакте с крупными дистрибьюторами и производителями семян и средствами защиты растений, которые делают все возможное для обеспечения продовольствием и недопущения продовольственного кризиса. К посевной-2022 аграрии обеспечены на 84%. В частности, средствами защиты растений – на 55%, семенами – на 78%. Наиболее критическая ситуация наблюдается с нехваткой топлива для с/х техники.



Минагрополитики запустило аграрную платформу по сбору актуальных потребностей аграриев под посевную в режиме реального времени https://agrostatus.org/ и создано онлайн-платформу для улучшения логистических маршрутов аграриев в условиях военного положения https://prodsafety.org/ .