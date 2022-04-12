Посетители McDonald’s теперь самостоятельно смогут сортировать мусор

06:06 14 июля Киев, Украина

В ресторанах быстрого питания сети McDonald’s, расположенных в Украине, посетители самостоятельно будут сортировать мусор по пяти различным контейнерам. В этот проект руководство McDonald’s инвестировало 10 млн грн.

Об этом рассказывает Green Deal.



Теперь посетители сети быстрого питания в 22 городах Украины смогут сортировать отходы и использованную упаковку. После сортировки мусор отправляют на вторичную переработку сырья.



Уточняется, что специальные сортировочные станции с соответствующими пометками установлены в 85 ресторанах МакДональдз, кроме заведений, расположенных в торгово-развлекательных центрах. В ближайшие две недели это оборудование также установят на летних террасах.



Сортировочные станции имеют соответствующие отметки для разных типов отходов. Они разделены на пять фракций: пластик, бумага, стаканчики, жидкость и другое.



Представители компании уточнили, что она имеет глобальное обязательство перейти на производство всех упаковочных материалов из возобновляемого сертифицированного сырья, а также сырья, которое можно использовать повторно.