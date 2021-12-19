Пороговые баллы "сдал/не сдал" для ВНО

17:32 23 Июль Киев, Украина





Об этом сообщается на сайте Минобразования Украины в четверг, 23 июля. Экспертная комиссия установила пороговые баллы для ВНО , которые определят, может ли абитуриент принять участие в конкурсном отборе в Высшее учебное заведение.Об этом сообщается на сайте Минобразования Украины в четверг, 23 июля.

По результатам работы комиссии при Украинском центре оценивания качества образования, определены следующие пороговые баллы:

украинский язык и литература - 22, пороговое значение не преодолели 8,32% участников тестирования,

история Украины - 25, порог не преодолели 13,19%,

биология - 22, порог не преодолели 5,51%,

английский язык - 17, порог не преодолели 7,35%,

немецкий язык - 17, порог не преодолели 11,4%,

французский язык - 17, порог не преодолели 7,8%,

испанский язык - 17, порог не преодолели 11,3%.

Отметим, что результаты ВНО по этим предметам по оценкам в 100-200 и 12 баллов (по предметам, результаты тестирования из которых засчитываются как оценки ГНА) появятся на страницах участников ВНО завтра, 24 июля.