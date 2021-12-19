Пороговые баллы "сдал/не сдал" для ВНО

Экспертная комиссия установила пороговые баллы для ВНО, которые определят, может ли абитуриент принять участие в конкурсном отборе в Высшее учебное заведение.
Об этом сообщается на сайте Минобразования Украины в четверг, 23 июля.
Об этом сообщается на сайте Минобразования Украины в четверг, 23 июля.
По результатам работы комиссии при Украинском центре оценивания качества образования, определены следующие пороговые баллы:
- украинский язык и литература - 22, пороговое значение не преодолели 8,32% участников тестирования,
- история Украины - 25, порог не преодолели 13,19%,
- биология - 22, порог не преодолели 5,51%,
- английский язык - 17, порог не преодолели 7,35%,
- немецкий язык - 17, порог не преодолели 11,4%,
- французский язык - 17, порог не преодолели 7,8%,
- испанский язык - 17, порог не преодолели 11,3%.
Отметим, что результаты ВНО по этим предметам по оценкам в 100-200 и 12 баллов (по предметам, результаты тестирования из которых засчитываются как оценки ГНА) появятся на страницах участников ВНО завтра, 24 июля.
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