Пороговые баллы "сдал/не сдал" для ВНО

17:32 23 Июль Киев, Украина

Экспертная комиссия установила пороговые баллы для ВНО, которые определят, может ли абитуриент принять участие в конкурсном отборе в Высшее учебное заведение.

Об этом сообщается на сайте Минобразования Украины в четверг, 23 июля.
 
По результатам работы комиссии при Украинском центре оценивания качества образования, определены следующие пороговые баллы:
  • украинский язык и литература - 22, пороговое значение не преодолели 8,32% участников тестирования,
  • история Украины - 25, порог не преодолели 13,19%,
  • биология - 22, порог не преодолели 5,51%,
  • английский язык - 17, порог не преодолели 7,35%,
  • немецкий язык - 17, порог не преодолели 11,4%,
  • французский язык - 17, порог не преодолели 7,8%,
  • испанский язык - 17, порог не преодолели 11,3%.
Отметим, что результаты ВНО по этим предметам по оценкам в 100-200 и 12 баллов (по предметам, результаты тестирования из которых засчитываются как оценки ГНА) появятся на страницах участников ВНО завтра, 24 июля.
"Порог "сдал / не сдал" - это минимальное количество тестовых баллов, которое должен набрать участник / участница за тестирование, чтобы получить оценку по шкале 100-200 баллов и иметь возможность участвовать в конкурсном отборе в вуз", - уточнили в Министерстве.
 