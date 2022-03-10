"Поражает сознание": Amnesty International о бомбардировке Чернигова, в результате которой погибли 47 человек

Авиаудар российских военных по Чернигову 3 марта, в результате которого погибли 47 гражданских, был безжалостным, неизбирательным нападением на людей, которое можно квалифицировать как военное преступление.
Об этом сообщили в Amnesty International.
В четверг, 3 марта, около 12:15 на небольшую площадь в Чернигове между улицами Вячеслава Чорновила и Кругловой российская авиация, по подсчетам правозащитников, скорее всего, сбросила по меньшей мере восемь неуправляемых бомб. В результате погибли 38 мужчин и девять женщин.
Аналитики Amnesty International не смогли найти военную цель на месте удара или вблизи него, а спутниковые снимки от 28 февраля показывают
Об этом сообщили в Amnesty International.
В четверг, 3 марта, около 12:15 на небольшую площадь в Чернигове между улицами Вячеслава Чорновила и Кругловой российская авиация, по подсчетам правозащитников, скорее всего, сбросила по меньшей мере восемь неуправляемых бомб. В результате погибли 38 мужчин и девять женщин.
Аналитики Amnesty International не смогли найти военную цель на месте удара или вблизи него, а спутниковые снимки от 28 февраля показывают
очередь людей у здания, пострадавшего от авиаудара.
Основываясь на этих снимках и интервью со свидетелями, правозащитники считают, что большинство жертв стояло в очереди за едой, когда ударили ракеты.
Лаборатория кризисных доказательств Amnesty International верифицировала видеозапись последствий удара, на котором были видны повреждения зданий и тела на улице. Зафиксировали повреждения и спасательные работы и на видео Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Другие подтвержденные видеозаписи последствий показывают масштабные разрушения и хотя бы один характерный кратер от бомбы, размер которого соответствует боеприпасам весом около 500 килограммов.
Другие подтвержденные видеозаписи последствий показывают масштабные разрушения и хотя бы один характерный кратер от бомбы, размер которого соответствует боеприпасам весом около 500 килограммов.
Сброс неуправляемых бомб в населенных пунктах нарушает запрет на проведение неизбирательных нападений. Такие бомбы действуют на большой площади, а их точность намного ниже, чем у боеприпасов с высокоточным прицелом.
Напомним, что в войне с Украиной Россия также использует запретные кассетные бомбы.
Кассетные бомбы сбрасывают с воздуха или запускают с земли. Такой тип бомб разрывается в воздухе, выпуская десятки или даже сотни меньших бомб, которые могут покрывать территорию размером в несколько футбольных полей. Люди, находящиеся в радиусе действия этой бомбы, могут погибнуть или получить ранения. Кассетные суббоеприпасы часто не взрываются во время начального удара. Остатки таких боеприпасов действуют как наземные мины.
Напомним, что в войне с Украиной Россия также использует запретные кассетные бомбы.
Кассетные бомбы сбрасывают с воздуха или запускают с земли. Такой тип бомб разрывается в воздухе, выпуская десятки или даже сотни меньших бомб, которые могут покрывать территорию размером в несколько футбольных полей. Люди, находящиеся в радиусе действия этой бомбы, могут погибнуть или получить ранения. Кассетные суббоеприпасы часто не взрываются во время начального удара. Остатки таких боеприпасов действуют как наземные мины.
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