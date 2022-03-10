"Поражает сознание": Amnesty International о бомбардировке Чернигова, в результате которой погибли 47 человек

18:24 09 Март Киев, Украина





Об этом сообщили в Amnesty International.



В четверг, 3 марта, около 12:15 на небольшую площадь в Чернигове между улицами Вячеслава Чорновила и Кругловой российская авиация, по подсчетам правозащитников, скорее всего, сбросила по меньшей мере восемь неуправляемых бомб. В результате погибли 38 мужчин и девять женщин.



Аналитики Amnesty International не смогли найти военную цель на месте удара или вблизи него, а спутниковые снимки от 28 февраля показывают Авиаудар российских военных по Чернигову 3 марта, в результате которого погибли 47 гражданских, был безжалостным, неизбирательным нападением на людей, которое можно квалифицировать как военное преступление Об этом сообщили в Amnesty International.В четверг, 3 марта, около 12:15 на небольшую площадь в Чернигове между улицами Вячеслава Чорновила и Кругловой российская авиация, по подсчетам правозащитников, скорее всего, сбросила по меньшей мере восемь неуправляемых бомб. В результате погибли 38 мужчин и девять женщин.Аналитики Amnesty International не смогли найти военную цель на месте удара или вблизи него, а спутниковые снимки от 28 февраля показывают

очередь людей у здания, пострадавшего от авиаудара.

Основываясь на этих снимках и интервью со свидетелями, правозащитники считают, что большинство жертв стояло в очереди за едой, когда ударили ракеты.

“Авиаудар, нанесенный на улице Чернигова, поражает сознание. Это было безжалостное, невыборочное нападение на людей, когда они занимались повседневными делами в своих домах, на улицах и в магазинах. Это шоковое нападение – одно из самых смертоносных, когда-либо приходилось переживать народу Украины. Прокурор Международного уголовного суда должен расследовать этот авиаудар как военное преступление. Лица, ответственные за такие преступления, должны быть привлечены к ответственности, а жертвы и их семьи должны получить полное возмещение ущерба”, – заявила Джоанна Маринер, директор Amnesty International по кризисному реагированию.

Лаборатория кризисных доказательств Amnesty International верифицировала видеозапись последствий удара, на котором были видны повреждения зданий и тела на улице. Зафиксировали повреждения и спасательные работы и на видео Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.



Другие подтвержденные видеозаписи последствий показывают масштабные разрушения и хотя бы один характерный кратер от бомбы, размер которого соответствует боеприпасам весом около 500 килограммов.

“Все государства должны сотрудничать с МКС и новой комиссией по расследованию, созданной Советом ООН по правам человека, чтобы помочь обеспечить привлечение к ответственности за серьезные нарушения и преступления, такие как это нападение. Жертвы этого конфликта должны добиться справедливости", – подчеркнула Маринер.

Сброс неуправляемых бомб в населенных пунктах нарушает запрет на проведение неизбирательных нападений. Такие бомбы действуют на большой площади, а их точность намного ниже, чем у боеприпасов с высокоточным прицелом.



Напомним, что в войне с Украиной Россия также использует запретные кассетные бомбы.



Кассетные бомбы сбрасывают с воздуха или запускают с земли. Такой тип бомб разрывается в воздухе, выпуская десятки или даже сотни меньших бомб, которые могут покрывать территорию размером в несколько футбольных полей. Люди, находящиеся в радиусе действия этой бомбы, могут погибнуть или получить ранения. Кассетные суббоеприпасы часто не взрываются во время начального удара. Остатки таких боеприпасов действуют как наземные мины.