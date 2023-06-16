Попы УПЦ МП должны уйти из Лавры в течение 3 дней – Минкульт

14:23 06 июня Киев, Украина

Комиссия Минкульта завершила работу в Киево-Печерской Лавре и подписала с Национальным заповедником акт приема-передачи. В общей сложности проверили и возвращают в пользование государства 79 объектов.

УПЦ МП должна покинуть лавру в течение трех рабочих дней, сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

"Вчера, 5.06.2023 года, комиссия МКИП по приему-передаче государственного имущества лавры завершила свою работу и подписала с заповедником акт приема-передачи государственного имущества Национального заповедника Киево-Печерская лавра, которым подтвердила передачу государственного имущества в пользование заповеднику", - написал он.

По словам министра, всего комиссия проверила и вернула в собственность государства 79 объектов в разном состоянии.

"УПЦ МП допустила самовольную перестройку, достройку, перепланировку памятников культурного наследия и строительство новостроек на территории заповедника. Со всем этим еще будем разбираться", - заявил Ткаченко.

Также он рассказал, что после того как заповедник направил УПЦ МП требование о безотлагательном уходе, прекращении пользования и возвращении заповеднику его имущества, церковь должна в течение трех рабочих дней со дня его получения это сделать.

"В случае отказа - будет суд для принятия соответствующего решения по устранению препятствий заповеднику в пользовании имуществом. Сегодня представители монастыря отказались через канцелярию принять акт приема-передачи государственного имущества. Заповедник направил все документы по почте и в электронном формате", - добавил министр.

Напомним, 12 апреля комиссия Минкульта приступила к работе на территории Киево-Печерской лавры и зафиксировала первые нарушения. Было подано заявление о преступлении по статье о незаконном проведении поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожении, разрушении или повреждении объектов культурного наследия (ст.298 УКУ).



Как известно, бывший наместник лавры митрополит Павел находится под домашним арестом.