Попы УПЦ МП должны уйти из Лавры в течение 3 дней – Минкульт

Комиссия Минкульта завершила работу в Киево-Печерской Лавре и подписала с Национальным заповедником акт приема-передачи. В общей сложности проверили и возвращают в пользование государства 79 объектов.
УПЦ МП должна покинуть лавру в течение трех рабочих дней, сообщил министр культуры Александр Ткаченко.
По словам министра, всего комиссия проверила и вернула в собственность государства 79 объектов в разном состоянии.
Также он рассказал, что после того как заповедник направил УПЦ МП требование о безотлагательном уходе, прекращении пользования и возвращении заповеднику его имущества, церковь должна в течение трех рабочих дней со дня его получения это сделать.
Напомним, 12 апреля комиссия Минкульта приступила к работе на территории Киево-Печерской лавры и зафиксировала первые нарушения. Было подано заявление о преступлении по статье о незаконном проведении поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожении, разрушении или повреждении объектов культурного наследия (ст.298 УКУ).
Как известно, бывший наместник лавры митрополит Павел находится под домашним арестом.
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